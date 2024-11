Pampita habló de la plata que cobró por estar con Susana Giménez

La modelo se había sentando en el living de la diva para hablar de su separación de Roberto García Moritán y su incipiente noviazgo con Martín Pepa.

Hoy 09:53

Pampita estuvo como invitada en el programa de Susana Giménez. Luego de su entrevista, se instaló el rumor de que a la modelo le habrían pagado miles de dólares por sentarse en el living de la diva.

Este miércoles, la ex de Roberto García Moritán dio un móvil para LAM (América) en el que confirmó esas versiones y explicó por qué decidió pedirle plata a la producción.

“¿Cobraste para ir a lo de Susana?”, le preguntó Ángel de Brito por los rumores que habían circulado. “Sí, por supuesto”, respondió Pampita al instante y recibió las felicitaciones por parte del equipo del programa de espectáculos. “¡Me encanta que diga que si!”, reaccionó Yanina Latorre.

De esa manera, Carolina Ardohain contó que la producción de la diva le pagó para dar la entrevista. “9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar? Obvio que sí”, explicó la modelo por la repercusión que tuvo su nota tanto en vivo como luego en las redes sociales.

Cabe recordar que a los pocos días que había confirmado su separación de Roberto García Moritán, Pampita había dicho que no iba a hablar en ningún programa. Sin embargo, lograron convencerla para que se sentara en el living de Susana aunque decidió no contar demasiados detalles de su ruptura con el exministro porteño.

Qué dijo Pampita del arreglo que hizo con la producción de Susana Giménez

La modelo no dudó en confirmar que le pagaron por ir al programa de la diva de los teléfonos. Además, se mostró decepcionada por la repercusión que tuvo su nota ya que los espectadores notaron la incomodidad que había entre ella y la conductora.

“Cuando me invitaron, le dije que no les iba a servir porque no iba a decir nada nuevo. Les dije que no iba a hablar mal de papá de mis hijas”, relató Pampita en LAM (América) por el diálogo que tuvo con Luisito Cella, productor del ciclo de Susana.