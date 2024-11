¿Conflicto en puerta?: revelaron por qué Gago mandó al banco a Cavani contra Unión

Aunque el DT había dicho en conferencia de prensa que se trataba de algo futbolístico, este jueves se supo por qué el delantero uruguayo comenzó en el banco de suplentes ante Unión.

Aunque el entrenador de Boca, Fernando Gago, aseguró en conferencia de prensa que la suplencia de Edinson Cavani en el partido contra Unión fue una decisión meramente futbolística, fuentes cercanas al club confirmaron que se trató de una medida disciplinaria.

¿Qué ocurrió en la previa del partido?

Según informó el periodista de ESPN, Martín Costa, el delantero uruguayo fue sancionado por llegar tarde a la charla técnica en la concentración previa al duelo ante el Tatengue. “La salida de Cavani del equipo no fue futbolística. El uruguayo iba a ser titular, pero llegó tarde al hotel. Gago fue claro desde el principio: quien no cumpla los horarios, no juega”, aseguró Costa en el programa F12.

La decisión también afectó a otros jugadores. Según Tato Aguilera, de TyC Sports, Frank Fabra y Juan Ramírez también llegaron tarde a la reunión técnica, lo que generó sorpresa en el plantel. Sin embargo, Gago mantuvo su postura y Milton Giménez fue el elegido para ocupar el puesto de 9, marcando el único gol de la victoria por 1-0 en La Bombonera.

La relación entre Gago y Cavani

A pesar del episodio, la relación entre el DT y el delantero sigue siendo positiva. “Cavani se sorprendió, pero entendió la decisión. Será titular el sábado ante Huracán y también frente a Vélez por la Copa Argentina. Esto lo toman como algo leve, pero que no puede repetirse”, aseguró Aguilera.

¿Qué dijo Gago tras el partido?

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Gago evitó mencionar el tema disciplinario y justificó su elección como una decisión técnica. “Hoy era el mejor partido para poner este equipo. No hay ningún problema con Cavani. Después, Edi entró y manejó las situaciones del partido. Me gusta que todos los futbolistas sientan que tienen la oportunidad de jugar”, explicó el entrenador.

El incidente dejó en evidencia el liderazgo del DT, quien prioriza la disciplina en un plantel que busca cerrar el año con resultados positivos en la Liga Profesional y la Copa Argentina.