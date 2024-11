Presidente del STJ puso en funcionamiento el centro de mediación de Monte Quemado

La nueva dependencia representa un avance en la Justicia provincial en la búsqueda de mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.

El Centro Judicial de Monte Quemado cuenta desde hoy con el nuevo Centro de Mediación, dependencia que tiene por finalidad facilitar el acceso a Justicia de los habitantes de la ciudad y de una amplia zona de influencia.

Por esa razón, el Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia, puso en funcionamiento las nuevas dependencias del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC) de Monte Quemado, que se emplazan en el Centro Judicial de dicha ciudad.

En ese marco, estuvo acompañado por las Dras. Sara Agüero y Silvia Arjona, Coordinadora y Directora de Mediación Civil y Comercial del CeMARC, respectivamente; y la Coordinadora del Centro para la Justicia de Paz No Letrada, Dra. Gabriela Álvarez. Estuvieron presentes también el Juez de Control y Garantías de la Circunscripción Monte Quemado, Dr. Facundo Sayago, la titular del Juzgado Civil y Comercial, Dra. Valeria Diaz, la encargada del nuevo Centro de Mediación de Monte Quemado Dra. Vanessa Saravia; los Jueces de Paz no letrados de: San José del Boquerón, Las Delicias, Pampa de los Guanacos, Campo Gallo, Cnia Simbolar, Monte Quemado, y Huachana; la intendenta de Pampa de los Guanacos Maria Ferreyra, Concejales, delegados municipales, parrócos de la zona, y Ong´s. Asimismo, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Matilde O´Mill, quien no pudo asistir personalmente pero hizo llegar a todos los presentes un mensaje de fuerte apoyo y compromiso hacia esta nueva política del Poder Judicial de la provincia “que promueve el diálogo y la búsqueda de consensos”.

La presentación tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Centro Judicial. Al dirigirse a los presentes, el Dr. López Alzogaray expresó que, "es un inmenso placer estar aquí en Monte Quemado visitándolos en el nuevo Centro Judicial. Venimos a inaugurar la nueva oficina del CEMARC y también a dar a conocer el trabajo en conjunto realizado por los jueces de Paz de las distintas localidades que están en la región”.

En cuanto a lo relevante de esta iniciativa, el magistrado consignó que, "Yo creo que el servicio que brindamos, juntamente con la Fiscalía y Defensorías, es que somos servidores del pueblo y en ese sentido la idea ha sido extendernos a través de los Jueces de Paz, incorporando su trabajo diario y es por eso que les solicito personalmente a todos los presentes que nos acompañen. Hemos creado un Centro de Coordinación, tenemos 118 Jueces de Paz en la provincia. A continuación, dijo: " Actualmente el Poder Judicial de la provincia cuenta con un proyecto importante que acompaña el trabajo de la Justicia de Paz. Este proyecto se centra especialmente en capacitaciones que tienden a la jerarquización de los Jueces de Paz y en otorgarles los medios necesarios para efectivizar sus tareas y hacer que ellos se vinculen a las demás instituciones jurídicas. El ensamble es trabajar interinstitucionalmente. Todo juez y todo juzgado debe tener en claro sus objetivos en base a las necesidades de la comunidad y en base a lo que ocurre en el lugar. La sociología jurídica nos dice que se resuelvan las diversas situaciones en un diálogo de saberes."

Seguidamente, hizo uso de la palabra la Dra. Sara Agüero, quien indicó: "hoy es un día importante porque seguimos extendiendo los medios alternativos por toda la provincia y en esta caso gracias a la colaboración de los Jueces de Paz no letrados nos permite llegar a lugares donde antes no accedíamos".