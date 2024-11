Crítica de "Las chicas de la estación"

Juana Macías firma esta historia sobre tres chicas que viven en un centro de acogida, a quienes interpretan Julieta Tobío, Salua Hadra y María Steelman, que son víctimas de una sociedad inmisericorde.

Hoy 07:39

Por Juan Pando

Para Fotogramas

"A mí me gustaría ser de otra forma, pero es que no me sale", se lamenta Jara (Julieta Tobío), una de las protagonistas de este drama de denuncia social, al educador de su centro de acogida. Entre esa sincera declaración y una sociedad que se pinta en la pantalla, en general, inmisericorde, se mueven los personajes de la trama. Este es un tipo de cine, con su carga de buena voluntad y maniqueísmo, que parece sencillo de llevar a cabo cuando lo hace un maestro como Ken Loach.

Hay en el film un loable esfuerzo por reproducir los ambientes que se quiere retratar, con cuidados maquillaje, vestuario, peluquería, dirección artística, banda sonora, de música urbana, y un guion, de la propia Macías e Isa Sánchez ('Ni una más'), cuyos diálogos se escuchan naturales y próximos a la juventud marginada. Si bien hay ocasiones en las que estos resultan demasiado estructurados y explicativos en boca de quienes los pronuncian. El mayor acierto de Macías radica en el reparto, de debutantes no profesionales, que confieren nervio y autenticidad al drama, y bien podría convertirse en cantera de futuros intérpretes.

Para espectadores comprometidos con la realidad social.