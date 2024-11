En medio del escándalo judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, la abogada del futbolista rompió el silencio

La letrada especializada en causas penales destacó la carrera y trayectoria de ambos y aseguró: “Acá veo dos buenas personas con un conflicto”.

Hoy 08:38

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo escándalo mediático y judicial. En medio de la polémica, la abogada del futbolista, Ángela Burgos, rompió el silencio.

Al aire de Poco Correctos (eltrece), la letrada especializada en causas penales destacó la carrera y trayectoria de ambos y aseguró: “Acá veo dos buenas personas con un conflicto”. “Yo creo que las abogadas que están en la línea directa del conflicto deben cuidarlos y evitar que lleguen a situaciones mayores porque toda cuestión de familia se cruza con el derecho penal”, dijo a modo de consejo.

“El 11 de noviembre, Wanda denunció una discusión muy fuerte con Mauro y dos días después, el 13 de noviembre, le pidió a la Justicia acciones de protección. Sin embargo, se presentó en la casa de Santa Bárbara, ¿ella hizo mal en ir?”, quiso saber Estefanía Berardi.

A lo que la abogada respondió: “En la posición de violencia de género, los hombres están siempre muy mal parados. Al hombre no se le cree y a la mujer se le cree todo. Y muchas veces, cuando hay situaciones de verdad, lógicamente se termina desgastando el aparato judicial con este tipo de conflictos”. “El colocar palabras que tiene que ver con violencia de género tiene una responsabilidad muy grande y considero que los abogados tienen que jugar un papel importante. ¿Quieren que continúe el conflicto para ganar más honorarios o quieren que el conflicto termine bien?”, lanzó tajante.

Acto seguido, remarcó que es muy importante el asesoramiento de los abogados a sus clientes, sobre todo en un caso como este donde todas las cuestiones se mediatizan. “Uno tiene que asesorar muy bien a su cliente de hasta donde puede extralimitarse y hasta donde no”, sostuvo.

A modo de cierre, avaló que el futbolista haya grabado la irrupción de su ex en la casa. “Fue una buena medida la que él tomó porque quedó asentado que él no era el que estaba invadiendo el espacio de ella”. “Eso no se lo veían venir, pero evitó un conflicto en materia penal, que los hombres desafortunadamente siempre tienen una mirada negativa y tienen que remarla muchísimo para poder remontar y decir ‘no soy un violento’”, concluyó.