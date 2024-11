Wanda Nara atraviesa momentos complicados: "Realmente me parte el corazón"

Recientemente, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) anunció en sus redes sociales que canceló un viaje de trabajo a Tailandia por “motivos personales”.

Hoy 17:23

Wanda Nara atraviesa momentos complicados después de su escandalosa pelea con Mauro Icardi, que devino en la publicación de videos y chats íntimos. Posterior a eso, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) anunció en sus redes sociales que canceló un viaje de trabajo a Tailandia por “motivos personales”. Ahora, volvió a usar sus historias de Instagram para disculparse con la marca que la había contratado.

“Realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia. Estaba muy emocionada por ir, pero como ya les comenté, me tuve que bajar por temas personales”, indicó.

Tras agradecerle a la marca por la invitación y disculparse por no haberse presentado, le envió buenos deseos a las otras celebridades que viajan: “Por sobre todo, desearles la mejor a todas las que viajan y que la pasen espectacular Zaira Nara, Jimena Barón, Pampita, Julieta Poggio y Stephanie Demner”.