Así lo expresó en su columna de análisis para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 09:01

En el inicio de la semana, el especialista Osvaldo Granados analizó lo que está sucediendo en la arena política y económica del país en su espacio que se emite a través del aire de Radio Panorama.

Destacó en primer término un dato que consideró importante: "La industria volvió a crecer después de 16 meses de manera interanual, octubre contra octubre. Lo adjudican a que algunas paritarias están superando la inflación y un alza del crédito. Además, las Pymes lograron un aumento del 21%, que es algo clave".

"Me llamaron la atención algunas cosas: leo desde hace años varios informes económicos, entre ellos el de Marina dal Poggetto, que comienza de una manera extraña, con una cuestión astrológica muy rara. Dice que la entrada de Plutón en Acuario es el comienzo de un periodo de cambios enormes. Dentro del formato planetario este ingreso tiene una magnitud que se está desarrollando hace 20 años. ¿Me está hablando indirectamente de economía? La economía se está normalizando dentro de una euforia financiera. Y en este gobierno por amplio margen lo que mejor funciona es la economía. Todo lo demás, de política, lo podemos discutir. Pero en economía la pegaron, están entrando dólares, nos arreglamos con los países del mundo, tenemos una brecha del 7% en dólares y están tratando de renovar los vencimientos de la deuda", analizó en detalle.

Granados anticipó que "las exportaciones del año que viene van a ser muy buenas. En energía 6 mil millones de dólares y el campo -con las lluvias que ayudaron- va a tener una cosecha importante. El mercado percibió hace dos meses que no iba a haber devaluación. Y ahí se empezó a normalizar todo. Es un atraso igual con un condimento que no había en otras épocas, no hay déficit fiscal, el Estado no le está pidiendo plata a los bancos, y esto es inédito".