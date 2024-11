Mariano Soso fue presentado como el nuevo entrenador de Newell’s

El flamante director técnico de la Lepra tendrá su cuarta experiencia en Argentina.

Hoy 13:24

Este lunes, Mariano Soso fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Newell's Old Boys, tras dos meses y medio de interinato de Ricardo Lunari, quien dirigirá su último partido ante Independiente este martes en el estadio Marcelo Bielsa. Soso, de 43 años, llega en un contexto complicado y con la ilusión de devolverle a la 'Lepra' su esencia futbolística y competitiva.

El año 2024 ha sido para el olvido en Rosario. Con cuatro entrenadores diferentes, el equipo se encuentra en el penúltimo puesto de la Liga Profesional, sin posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana, eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y con dos derrotas en los clásicos ante Rosario Central. Soso reemplaza a Lunari, quien asumió interinamente tras los ciclos de Mauricio Larriera, Adrián Coria y Sebastián Méndez.

Durante su presentación en el predio de Bella Vista, Soso expresó su alegría y compromiso con el desafío: "Me vi movilizado, no puedo negar que es el paso más trascendente de mi carrera. Me eduqué en este espacio, aprendí valores en la escuela de Newell's y Bella Vista. Me preparé para este momento."

El entrenador también destacó la importancia de conocer el contexto en el que asume: "Asumimos en un contexto complejo. Tenemos que tomar este tiempo para diagnosticar y analizar con los futbolistas. Nunca dejé de observar a Newell's como hincha, siento que conozco al plantel y lo terminaré de conocer en estos partidos."

Mirada al futuro: refuerzos y juveniles

Soso hizo énfasis en su intención de trabajar en conjunto con Rubén Capria, asesor deportivo del club, para incorporar refuerzos que estén alineados con la historia y la demanda de Newell's. También resaltó la importancia de retomar el camino de las divisiones formativas y consolidar el talento juvenil como parte del proyecto a largo plazo.

Un nuevo desafío con raíces profundas

Con experiencia previa en clubes como Alianza Lima, donde tuvo que finalizar su contrato para asumir este desafío, Soso aseguró que llega en el momento justo de su carrera. Si bien reconoció que ser hincha no le otorga ventajas, su identificación con el club lo motiva aún más para encarar este difícil momento. Ahora, Newell's buscará cerrar el año con dignidad y empezar a construir desde las bases para un 2025 más auspicioso.