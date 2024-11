L-Gante emitió un duro comunicado por el odio que recibe: "Buscan verme muerto o que me quite la vida"

El cantante se expresó en redes sociales y generó preocupación al hablar de la gran cantidad de muestras de odio que recibe.

25/11/2024

Luego de haber afrontado un juicio, por el que fue condenado a tres años de prisión condicional, L-Gante confirmó su noviazgo con Wanda Nara en medio del conflicto de ella con Mauro Icardi, lo que lo volvió a poner en el centro de la escena mediática. En este contexto, contó que la está pasando pésimo por el odio que recibe a diario.

“Soy Elián Valenzuela, pero todos me conocen como L-Gante. Tengo 24 años, soy artista y desde hace mucho tiempo me gano la vida a base de música. Siempre lo dije, soy un pibe de barrio que todo lo que logró fue desde abajo, rompiéndose al alma, sobreponiéndose a un sin fin de obstáculos, sobre todo el del prejuicio”, dijo en un comunicado que compartió en Instagram.

“Los años me fueron curtiendo, el odio, la envidia, la crítica clasista y racial sobre mí no hicieron más que fortalecerme. Siempre dije que toda esa mala onda que me tiraban me hacía más fuerte y así fue hasta hoy. Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé”, siguió, a corazón abierto.

“Creí que con el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución solo tienen un propósito, quieren y necesitan verme caer. ¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario exigiendo que les dé una nota o me ponen a un abogado a hablar mal de mí, las personas que me dicen muchas veces que les preste plata o me van a denunciar; todo se volvió un calvario”, sumó.