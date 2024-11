Idris Elba estará en la película de acción real de "Masters of the Universe"

El actor interpretaría al icónico Man-At-Arms.

Hoy 07:20

El ganador del Globo de Oro, Idris Elba, está ultimando las negociaciones para unirse al elenco de 'Masters of the Universe', película de acción real de fantasía que Amazon MGM Studios está desarrollando junto a Mattel Films. Elba interpretará el papel de Duncan, quien, en la serie original, también es conocido como el maestro de armas, Man-At-Arms.

La nueva adaptación cinematográfica del popular personaje de los juguetes y cómics creado por Roger Sweet a principios de los años 80 estará protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man, Camila Mendes como Teela y Alison Brie como la supervillana Evil-Lyn.

Travis Knight ('Bumblebee') dirigirá a partir de un guion de Chris Butler, quien revisará el borrador inicial escrito por David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee. Knight y Butler ya colaboraron anteriormente en títulos como 'Kubo y las dos cuerdas mágicas', la exitosa película animada de Laika estrenada en 2016.

Los productores del film serán Robbie Brenner de Mattel Films y Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch de Escape Artists. La película ha estado en desarrollo durante casi dos décadas. Sony primero y Netflix después estuvieron muy cerca de llevarla a cabo, hasta el punto de que la plataforma de transmisión llegó a gastar 30 millones de dólares en un proyecto que nunca vio la luz.

La película se centrará en el Príncipe Adam de Eternia, quien ha adquirido habilidades sobrehumanas. Por el momento no hay muchos más detalles sobre este proyecto, que tiene previsto su estreno el 5 de junio de 2026.

Después de repetir su papel de Knuckles en 'Sonic 3: La película', Elba trabajará en la comedia de acción 'Heads of State' junto a John Cena, en el thriller de supervivencia 'Above the Below' o en la comedia de animación para adultos 'Fixed con Kathryn Hahn', además de repetir al frente del reparto de la segunda temporada de 'Secuestro en el aire'.