Llevan cuatro años de novios, pero nunca se han besado por un acuerdo inesperado: "La gente no entiende"

Una joven compartió el pacto que hizo con su pareja en redes sociales, lo que provocó un fuerte debate en la plataforma.

Hoy 09:21

Una pareja de jóvenes estadounidenses tomó protagonismo en redes sociales después de contar que son novios hace cuatro años pero nunca se besaron. Según contaron en los videos que compartieron en TikTok, están “guardando sus besos para el matrimonio”. Su decisión llamó la atención de los usuarios, que no dudaron en opinar al respecto y generaron un intenso debate en la plataforma.

“Una relación es mucho más que intimidad física. Una relación es amar y elegir a alguien por lo bueno, lo malo y lo feo, no solo por lo que puedes darle para satisfacerlo sexualmente”, explicó Kaytlin en uno de los posteos. Ella comenzó su romance con Drew cuando estaban en la secundaria. Actualmente tienen 21 años, están comprometidos y pronto pasarán por el altar.

La verdadera razón por la que todavía no se besaron, tiene que ver con su religión. Pero no por ser una norma impuesta por su Iglesia o por sus familias; según contó Kaytlin, ella está muy conectada con Jesús y sintió que ese “era el límite que tenía que cumplir para tener una relación fuerte y sana en el futuro”.

La joven explicó que al no besarse, el vínculo se fortaleció desde una perspectiva mucho más espiritual. “Lo físico es una parte, pero no es todo el panorama. Se trata de encontrar a alguien que conozca tu corazón, te aliente a ti y a tus pasiones, te apoye en medio de la pérdida y te elija para atravesar algunas de las partes más difíciles de la vida”, remarcó.

#proposal #neverbeenkissed #purity #CapCut ♬ Surrender - kis @kaytlin.oneall “A relationship is so much more than physical intimacy. A relationship is loving and choosing someone for the good, the bad, and the ugly—not just what you can give them to satisfy them sexually. Yes, physicality is a part, but it’s not the whole picture. It’s about finding someone who knows your heart, encourages you and your passions, supports you in the midst of loss, and chooses you through some of the hardest parts of life. A relationship is not about self-serving motivations; it’s about sacrificial, daily love. In marriage, you add the physical component to all of the emotional depth, and then you get the full picture of what a relationship truly looks like.” Whether you are a Christian or non-Christian, male or female, who you are physically intimate with matters and is important. The reason I’ve opened up on my page about this is because you deserve to be loved and cherished for everything you are, not just for what you can give someone. A relationship is a give-and-take, and I’m a firm believer that every person, no matter what their background, should be deeply loved and respected for everything that makes them who they are. This is in no way shaming anyone for what they have done in past relationships or current ones; it’s to serve as a reminder that your heart is precious, and so is your body, so be careful with who you entrust it to. #engagement

“En el matrimonio, agregas el componente físico a toda la profundidad emocional y luego obtienes el panorama completo de cómo es realmente una relación”, agregó totalmente convencida de su elección. Hace pocas semanas, compartió el momento en el que su novio le propuso matrimonio después de cuatro años de noviazgo sin contacto físico.

“Ya seas cristiano o no cristiano, hombre o mujer, con quién tienes intimidad física es importante”, expresó y destacó que “mereces ser amado y apreciado por todo lo que eres, no solo por lo que puedes darle a alguien”.

Por último, Kaytlin hizo hincapié en que su intención al compartir su historia “no es de ninguna manera avergonzar a nadie por lo que haya hecho en relaciones pasadas o actuales”, y concluyó: “Es para recordar que tu corazón es valioso, y también lo es tu cuerpo, así que ten cuidado con quién se lo confías”.

La decisión de la pareja inició un debate en la red social, donde algunos usuarios apoyaron la decisión y otros la encontraron absurda. “Son solo amigos con anillos”, “si has podido evitar besarte durante años, no estás enamorado”, “Dios nos dio una forma de ver si las parejas eran compatibles sin tener que procrear: besarse”, “definitivamente eres un modelo a seguir”, “la gente no entiende que se aman tanto que esperan y que el día de su boda es aún más especial”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.