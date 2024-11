"LA UIA dijo que el error de Menem fue no bajar impuestos antes de hacer la apertura comercial"

Así se refirió en Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados al desencuentro entre industriales y el presidente Javier Milei por la flexibilización en el régimen de importaciones adoptada por el Gobierno Nacional.

Hoy 08:56

En su columna diaria para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a dos puntos que consideró los más importantes de la arena económica actual.

En primer lugar se refirió al anuncio de Donald Trump de imponer aranceles a importaciones a China, México y Canadá, decisión que sacudió a los mercados internacionales.

"El negocio de Cánada y México a EEUU es inmenso, las ventas que le hacen son de 430 mil millones de dólares. Por su parte, China le vende 470 millones de dólares. La inflación en Estados Unidos va a subir con la decisión de hacer ellos algunas cosas" dijo y consideró que esto puede generar una "revolución en el mercado mundial, con productos a precios de regalo".

"Indirectamente nos afecta pero acá confían en la alianza política con Estados Unidos y que se podría hacer un tratado de libre comercio", agregó.

En relación al encuentro de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo no asistieron, consideró que hubo "un chisporroteo".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"No quieren que abran la economía cuando no corresponde y que se bajen impuestos. Dijeron que el error de Menem fue no bajar los impuestos antes de la apertura comercial. Si se hace es esta manera, 400 mil pymes dejan de existir", agregó.

Subrayó además que durante la tarde "salió un proyecto de mini RIGI para Pymes para desarrollar proveedores de las grandes empresas".

"La pequeña pyme debería hacer un ingreso de 600 mil dólares y la mediana arriba de 3 millones y medio" dijo y destacó que obtendrían beneficios como la reducción del Impuesto a la Ganancias, la devolución anticipada del IVA, derecho de exportación, amplio régimen laboral de contratos, créditos fiscales para nuevos empleos y una cobertura para establecer vacaciones entre otras prestaciones", concluyó.