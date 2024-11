La cantante dejó en claro que para ella son muy importantes los valores y fue contundente.

María Becerra confesó que no se lleva bien con algunos artistas y reavivó la polémica con Los del Espacio, el grupo integrado actualmente por Duki, María Becerra, Emilia Mernes, Tiago PZK, Lit Killah, Rusherking y FMK, y del cual ella también formaba parte.

Durante una entrevista en el podcast Entre el cielo y las nubes, conducido por Laura Escanes, la Nena de Argentina se sinceró: "Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien".

"Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una verg... de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me le bajé de la canción", reveló sobre colaboraciones que decidió abandonar por no llevarse bien con algún colega.

María Becerra dejó en claro que para ella son muy importantes los valores y sentenció: "Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: ‘Ah, pero está re pegado’ o ‘es un remix de una canción re pegada. Y bueno, uno finge demencia, y chau’. Pero no me va, porque si sos una persona de mier... no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera".

