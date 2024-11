Alejandro Garnacho abrió el camino para el triunfo del Manchester United por la Europa League

El argentino puso el primero en el triunfo 3-2 sobre Bodo/Glimt en un partidazo.

Hoy 20:25

En una jornada llena de emociones y goles, el Manchester United se impuso por 3-2 al Bodo/Glimt en un vibrante partido por la Europa League. Con un gol tempranero de Alejandro Garnacho al minuto de juego, los Red Devils tomaron ventaja, pero tuvieron que luchar hasta el último minuto para lograr su primer triunfo bajo la dirección de Rubén Amorim. Además, el encuentro marcó el regreso de Lisandro Martínez, quien estuvo ausente por una lesión.

El Manchester United no pudo haber tenido un comienzo más prometedor. Apenas con un minuto de juego, Rasmus Hojlund aprovechó un error del arquero rival, quien dejó la pelota suelta en el área, y el balón llegó a los pies de Garnacho, que no dudó y marcó el 1-0 para el equipo local. Sin embargo, la alegría no duró demasiado, ya que el Bodo/Glimt reaccionó rápidamente y le dio la vuelta al marcador.

A los 18 minutos, Hakon Evjen disparó un zurdazo impresionante que se clavó en el ángulo, poniendo el empate 1-1 en el marcador. Tres minutos después, el equipo noruego aprovechó otro error defensivo del United. Philip Zinckernagel ganó en velocidad a Tyrell Malacia y definió con precisión para poner el 2-1 a favor del Bodo/Glimt.

Con el primer tiempo a punto de concluir, el Manchester United no se dio por vencido y logró igualar las acciones. Hojlund, quien había sido clave en el primer gol, recibió un centro dentro del área y, de volea, logró el 2-2. El delantero danés no sólo celebró con el gol, sino que se dirigió desafiante hacia los hinchas, encendiendo la emoción del público local.

Ya en el segundo tiempo, el United dio el golpe de gracia. Tras una asistencia de Manuel Ugarte, Hojlund apareció nuevamente para marcar su segundo gol del partido y el 3-2 para los Red Devils. Aunque el equipo local tuvo varias oportunidades más para ampliar la ventaja, incluido un par de jugadas claras de Garnacho, el marcador no se movió y el partido finalizó con la victoria local por 3-2.

Con este resultado, el Manchester United logró su primer triunfo de la era Amorim y respira tranquilo en la Europa League. Con 9 puntos, el equipo se coloca en el 12° puesto de la tabla, en zona de clasificación para la siguiente ronda preliminar, aunque aún cerca de los puestos que dan acceso a los octavos de final. La clasificación directa a la siguiente fase aún es posible, con el Olympique de Lyon, que tiene 10 puntos, marcando la última plaza para avanzar sin depender de otros resultados.