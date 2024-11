“Nosotras somos una inversión”: el descargo de una joven contra los hombres

Una influencer se indignó e invitó a las mujeres a ponerse de acuerdo para no llevar plata en las salidas iniciales. Su argumento generó diferentes puntos de vista en las redes.

Hoy 08:59

Un TikTok viral de la influencer Victoria Puig que narraba una situación incómoda durante una cita titulado: “Me insistió para salir y terminé pagando 70.000 pesos en tragos”, desató un debate sobre las reglas no escritas de las primeras salidas. Una de las personas que se indignó con esta historia fue Delfina Ferro que decidió compartir su punto de vista e incentivar a las mujeres dejar sus billeteras en la casa. Su relato fue furor en la plataforma digital y replicado en distintas cuentas de X con reacciones divididas.

La influencer argentina que sube contenido vinculado a moda y salud uso su cuenta @healthydiabla para realizar un descargo, invitando a todas las mujeres a “ponerse de acuerdo”: “Estoy indignada. Chicas, tenemos que hablar un ratito”, comenzó. La creadora expuso su malestar por lo sucedido, calificando la actitud del hombre como “una locura”.

La joven defendió la idea de que, en una cita, el hombre que invita debe hacerse cargo de los gastos. En su mensaje, que rápidamente alcanzó más de 142 mil visualizaciones y 15 mil “me gusta”, apuntó a la presión social que enfrentan las mujeres para cumplir con estándares de belleza, desde la nutrición hasta el cuidado de la piel, sin recibir una compensación adecuada por su esfuerzo en la primera cita.

Ferro no se detuvo allí, e hizo hincapié en que, aunque ella no está “en el mercado de soltería” desde hace años, cree firmemente que las mujeres deben exigir más respeto en estos contextos. Aseguró que deben ser valoradas y que los hombres deberían estar dispuestos a pagar por la cita, especialmente si ellos son los que invitan: “Nosotras somos una inversión, el cuerpo que querés invitar a salir… es todo un trabajo”, expresó.

Además, sostuvo que las mujeres deberían tener en su cartera únicamente un labial y nada más: “No te llevas ni una tarjeta de crédito. Máximo un billete para la propina”. En el final del video se mostró muy enojada exigiendo que el hombre debería invitar a salir a un lugar en donde pueda pagar dos tragos: “Pagame vos el vino, yo soy el regalo”. Y concluyó: “Una mujer está dispuesta a pagarle 70 mil pesos a un roñoso que le insistió tres semanas para ir a tomar un trago. Qué difícil”.

El video generó una ola de reacciones en las redes sociales, algunas de apoyo y otras de desacuerdo. Una usuario comentó: “Si el enfoque de hacer eso está en ‘ser una inversión’ para el hombre, retrocedemos mil pasos”, mientras que otro expresó: “Prefiero invertir en acciones que me dan plata, no en este tipo de situaciones”. Sin embargo, también hubo quienes respaldaron el argumento de la influencer: “Yo nunca pagué nada, creo que pagar es no reconocer tu valor”, dijo una usuaria, mientras que otra sostuvo: “Si no sos mi novio, no pongo ni un peso”.