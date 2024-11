Empresarios de taxis y radiotaxis solicitaron una readecuación tarifaria

La medida se presentó en el Concejo Deliberante de La Banda. Los empresarios manifestaron su malestar por la competencia que significa la prestación del servicio a través de aplicaciones.

Hoy 13:50

Empresarios del rubro taxis y radiotaxis de la ciudad de La Banda, se reunieron para brindar una conferencia de prensa en la que informaron del pedido que presentaron ante el Concejo Deliberante, solicitando una actualización de las tarifas y destacando la competencia desleal que significan las plataformas de servicios entre particulares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido dialogaron con Noticiero 7 Luciano Ledesma de la Federación Propietarios de Taxis y Juan Seade, empresario, quienes manifestaron la preocupación que existe entre los trabajadores y propietarios de vehículos, por el costo de la tarifa del servicio (consideran bajo el actual valor) y la aparición de aplicaciones que permite que un particular preste el servicio de transporte a otro particular, haciendo particular mención sobre el uso de la aplicación Uber.

Estos manifestaron que no la competencia es desleal desde el punto que no tributan ningún impuesto a los organismos estatales, que tienen tarifas diferenciales para los días de lluvia o que no tienen una “tickera, que es la que marca el kilometraje y el costo del viaje”, elemento que tiene un costo importante y encarece el servicio.

Te recomendamos: Proponen reformar la ordenanza de taxis y radiotaxis para incluir a remises y aplicaciones digitales

También remarcaron que los vehículos que prestan el servicio de taxis o radiotaxis están debidamente identificados y habilitados para prestar el servicio de transporte de pasajeros, mientras que lo hacen a través de aplicaciones “un día pueden salir con un auto y al siguiente usan otro distinto”.

Otro de los puntos, de los 4 principales que presentaron ante los ediles, tiene que ver con el pedido de una prórroga en cuanto a los modelos que están habilitados para prestar el servicio.