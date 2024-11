Le impusieron un bozal legal a Wanda Nara antes de su entrevista con Susana Giménez

La producción confirmó la esperada charla en el clásico living, pero surgieron restricciones legales a pocos días del encuentro. Qué temas estarán restringidos.

Hoy 17:37

Este domingo 1° de diciembre, el programa de Susana Giménez en Telefe se prepara para recibir a una de sus invitadas más esperadas: Wanda Nara. Según informó la producción, la empresaria, conocida por su vida personal tan expuesta en los medios, promete hablar “de todo” en una entrevista exclusiva con la diva. Sin embargo, la posibilidad de que la charla fluya sin contratiempos se vio seriamente interrumpida por un bozal legal que le impuso su todavía marido Mauro Icardi, en medio del escandaloso juicio de divorcio.

Esta medida judicial prohíbe a Nara hacer cualquier mención sobre sus hijas en el programa, lo que podría tener consecuencias tanto legales como económicas. La noticia se dio a conocer en el ciclo Intrusos, conducido por Florencia de la V en América TV, donde se reveló que Mauro había solicitado a la justicia que Wanda se abstuviera de hacer referencias, directas o indirectas, a sus hijas durante cualquier entrevista. En el programa, la panelista Karina Iavícoli leyó el documento judicial que detalla la orden del Juzgado Civil 106. En este, se estipula que, si la medida no es cumplida, Wanda y Susana Giménez se enfrentarían a una multa millonaria y a la intervención de la justicia penal.

“En ocasión de ser entrevistada por cualquier medio, la señora Wanda Solange Nara debe abstener de efectuar cualquier referencia directa o indirecta hacia sus hijas”, señaló Iavícoli al leer la resolución judicial. Esta disposición también afecta a Susana Giménez y al canal Telefe, quienes deberán acatar la misma restricción, o enfrentar consecuencias legales, incluyendo una multa de diez millones de pesos a favor de Mauro Icardi, según explicó la panelista.

A raíz de esta medida judicial que tiene repercusiones directas sobre el desarrollo de la esperada entrevista: Teleshow se comunicó con fuentes cercanas al tema para investigar si la misma se ve en riesgo debido a la orden judicial. La abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, se expresó al respecto, aseguró que no estaba al tanto de los detalles de la situación, y se excusó: “No le manejo la prensa a Wanda”. A su vez, desde el canal manifestaron que a esta hora no hay ningún impedimento para la realización de la entrevista. “Por ahora sigue en pie y nadie dice que se vaya a caer”.

Más allá de la disputa legal con Icardi, la entrevista fue anunciada en la mañana del viernes, horas después de que trascendiera el encuentro entre Wanda, Mauro, la China Suárez y L-Gante en un restaurante de la Costanera. Según testigos, la conductora de Bake Off Famosos habría increpado a la actriz, recordándole su affaire con el futbolista que marcó el principio del fin del matrimonio. “No hubo drama”, aseguró el cantante de cumbia 420, el único que se manifestó públicamente al respecto.