El emotivo abrazo entre Gallardo y Enzo Pérez que ilusiona a los hinchas de River

El mediocampista de Estudiantes de La Plata se dio un efusivo abrazo con el técnico del Millonario antes del inicio del partido.

29/11/2024

Hablar del legado de Marcelo Gallardo en River Plate implica, inevitablemente, mencionar a figuras icónicas como Enzo Pérez. Aunque no fue parte del ciclo desde su inicio en 2014, el mediocampista mendocino llegó en 2017 desde Europa para cumplir su sueño de hincha y se convirtió en un referente tanto dentro como fuera del campo.

Protagonista clave en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca, la relación entre ambos ahora se vive desde diferentes veredas, aunque los rumores de un reencuentro en 2025 comienzan a ilusionar a los fanáticos del Millonario.

En el partido entre Estudiantes de La Plata y River por la Liga Profesional, Enzo Pérez fue el centro de atención. Tras saludar a sus excompañeros, se acercó al banco visitante para abrazar a Gallardo y su cuerpo técnico, dejando una imagen que reavivó los rumores sobre su posible regreso.

En los últimos días trascendió que ambos podrían reunirse en diciembre, antes de que finalice el contrato de Pérez con el Pincha. Según las versiones, Gallardo le plantearía la posibilidad de regresar al Millonario, aunque aclarando que no tendría un puesto asegurado y que debería ganárselo con su rendimiento. Sin embargo, desde el entorno del jugador negaron cualquier contacto reciente con River y pusieron en duda que lo hubiera en el corto plazo.

Pérez, que cumplirá 39 años en febrero, aún no ha definido su futuro. Estudiantes ya le presentó una oferta de renovación, aunque no lo presionará para tomar una decisión. Mientras tanto, su representante maneja propuestas del fútbol sudamericano, aunque no trascendieron detalles sobre los clubes interesados. También está sobre la mesa la posibilidad de volver a Deportivo Maipú, su club de formación, para retirarse allí, aunque su deseo de mantenerse en la alta competencia le resta peso a esta opción.

En River, la ausencia de un mediocampista central que cubra el vacío dejado por Pérez sigue siendo un tema pendiente. Las apuestas por Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra no dieron los resultados esperados, y aunque Matías Kranevitter mostró cierta regularidad, su rendimiento se fue diluyendo. Esto llevó a los hinchas a soñar con un segundo ciclo del mendocino, que jugó 241 partidos con la banda roja y ganó nueve títulos entre 2017 y 2023.

Un vínculo que trasciende los años

La relación entre Gallardo y Pérez se mantiene intacta. En 2021, Enzo dejó una de las imágenes más icónicas de su carrera cuando se ofreció para jugar como arquero tras un brote de Covid-19 que dejó al plantel sin guardametas antes de un duelo de Copa Libertadores. Además, se lo vio visiblemente emocionado en el último partido de Gallardo al frente del equipo.

Con la salida de Martín Demichelis, con quien tuvo algunos cortocircuitos, y la llegada del Muñeco para su segundo ciclo, los hinchas más optimistas sueñan con un reencuentro que cierre de manera ideal la carrera de Pérez en el club de sus amores. Por ahora, el mendocino sigue brillando en Estudiantes, pero el futuro podría traer una última función con la banda roja en 2025.