Sol Pérez reveló el género y el nombre de su bebé junto a Guido Mazzoni

La panelista y su pareja compartieron el género del bebé en Cortá por Lozano, el programa en el que ella trabaja.

Hoy 08:51

En Cortá por Lozano programa en el que ella se desempeña como panelista, Sol Pérez reveló el sexo del bebé que espera, fruto de su vínculo con Guido Mazzoni. En la previa a este momento, ella misma había adelantado en sus historias de Instagram que el ciclo que conduce Verónica Lozano sería el lugar elegido para dar a conocer esta noticia.

En los últimos años, se volvió tendencia en muchas embarazadas realizar una “gender reveal”. Se trata de una celebración en la que se da a conocer el género del bebé frente a la familia y los amigos más cercanos. Emulando esta situación, Sol -que está cursando su cuarto mes de embarazo- y su pareja lo hicieron al aire del programa a través del corte de una torta.

Con un cuchillo, Sol y su marido cortaron el pastel, mientras Lozano, Mauro Szeta, Vicky Xipolitakis y Vicky Juariu Braier, compañeros de programa de ella, arriesgaban sus pronósticos. Luego, al abrir la porción, se vio que su relleno era de color celeste, señal inequívoca de que se trata de un varón. Todos en el estudio celebraron la noticia con mucha felicidad. “Yo ya sabía de entrada. Estaba convencida. Capaz me veía más mamá de una nena, porque comparto mucho tiempo con mis sobrinas. Pero no, ¡varoncito!”, dijo Pérez, emocionada. Del techo, caían unos globos color azul, haciendo juego.

Luego, Mazzoni se encargó de revelar el nombre que eligieron para el futuro niño. “Marco Mazzoni”, dijo, con nombre y apellido. “Yo quería ‘Marco Aurelio’, pero me lo vetaron”, agregó. “¡Era un montón!”, defendió Sol su postura. “A mi me gustaba Aurelio solo, pero no, quedamos en Marco”, cerró la mediática. “Buscábamos nombres italianos y ese nos gustó. Es divino”, dijo Guido.