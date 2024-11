Caso Aralí Vivas: los principales acusados se negaron a declarar

Matías Ezequiel Simeone, pareja de la madre de la víctima, y Cristian Hernán Varela, se abstuvieron de responder las preguntas del fiscal.

Hoy 11:51

Los principales acusados del crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años asesinada, asfixiada y abusada sexualmente en la localidad cordobesa de Brinkmann, se negaron a declarar. Se trata de Matías Ezequiel Simeone (33) -el padrastro de la víctima- y su amigo Cristian Hernán Varela (40), quienes no contestaron las preguntas de la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco.

Te recomendamos: Caso Aralí Vivas: se agravaron las acusaciones contra el padrastro y su amigo

Ambos enfrentan cargos de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito, una calificación que podría conllevar la pena de prisión perpetua. Los resultados de la autopsia revelaron, entre varias cosas, la presencia de material genético masculino en el cuerpo de la víctima. A partir de este dato, la Justicia sostiene que Simeone y Varela habrían asesinado a Aralí para ocultar el delito de abuso sexual.

El caso tiene una tercera persona detenida: la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch, quien se encuentra imputada como partícipe necesaria del crimen, aunque no se la vincula materialmente con el asesinato. Las pruebas recolectadas hasta el momento indicarían que ella no se encontraba en el domicilio, con lo cual la fiscalía no puede comprobar que haya sido testigo o haya cometido el hecho. De igual forma, consideran que ella no protegió a la niña como debería haberlo hecho.

En un primer momento, la causa había quedado en manos del fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, quien imputó a los dos hombres por homicidio simple. Sin embargo, después se los imputó por el delito de homicidio calificado, aunque previo a derivarla a su par de Morteros, decidió que la acusación se agrave al confirmarse un abuso previo a la muerte.

De acuerdo con medios cordobeses, en base a fuentes del Ministerio Público Fiscal, los acusados “se negaron a ampliar declaración”, mientras que la fiscal continúa con la investigación e incorporó elementos documentales y periciales a la causa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO