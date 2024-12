Central Córdoba se presenta en Avellaneda ante Independiente con la misión de recuperarse

El Ferroviario sale a escena ante el Rojo con el objetivo de volver a la victoria por la Liga Profesional.

Hoy 08:00

Central Córdoba tendrá una oportunidad clave para recuperar la confianza y sumar de a tres en la Liga Profesional 2024 cuando visite a Independiente en Avellaneda, este domingo a las 17:00, por la 25ª jornada del torneo. Tras una notable racha de siete victorias consecutivas que lo catapultó a la final de la Copa Argentina, el equipo de Omar De Felippe ha sufrido una caída en su rendimiento en las últimas seis fechas, obteniendo solo una victoria, tres empates y dos derrotas.

El Ferroviario viene de una amarga derrota en casa frente a Rosario Central, un tropiezo que lo dejó en la 22ª posición de la tabla. Con la necesidad de sumar puntos para mejorar su ubicación y salir de este momento, el conjunto santiagueño llega a este partido con la intención de reponerse de la caída y no perderle pisada a la mitad superior de la tabla. La tarea no será fácil, ya que se enfrentará a un Independiente que también necesita los tres puntos para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana de 2025.

En el plano deportivo, el equipo de De Felippe no ha logrado mostrar la misma solidez que durante su racha positiva y deberá mejorar en varias facetas del juego para lograr un resultado positivo. La clave estará en volver a ser ese equipo compacto y efectivo que sorprendió en la primera parte de la temporada. Sin embargo, la presión por revertir su situación es alta, y cada encuentro será vital para evitar complicaciones futuras.

Por su parte, el Rojo, en medio de un clima cargado por los problemas extra futbolísticos, buscará dejar atrás la derrota en Rosario ante Newell’s (2-1) y retomar el camino de la victoria para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana de 2025. El equipo de Julio Vaccari tiene la obligación de obtener los tres puntos para no depender de otros resultados en su pelea por las competencias internacionales.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Libertadores de América, no estará exento de tensión. Tras el escándalo protagonizado por Iván Marcone, quien fue involucrado en un incidente de violencia con un hincha, el capitán se disculpó y la denuncia fue retirada. A pesar del hecho, Marcone estará disponible para el partido y se espera que forme parte del once titular. Sin embargo, el club no tomaría medidas disciplinarias contra el jugador.

En cuanto al rendimiento deportivo, el equipo de Avellaneda viene de una racha irregular, con dos empates, dos derrotas y dos victorias en los últimos seis partidos. Actualmente, Independiente ocupa la novena posición en la tabla, por lo que no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir con opciones de disputar competiciones internacionales.

El encuentro se disputará en el Estadio Libertadores de América, y será transmitido por TNT Sports. El árbitro del partido será Silvio Trucco, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.