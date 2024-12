La bronca de Colapinto tras el abandono en Abu Dhabi: "Una boludez lo que hicieron"

El piloto argentino se mostró decepcionado por la situación y quiere salir rápidamente de esta "racha muy mala".

Hoy 17:11

El piloto argentino Franco Colapinto vivió una noche para el olvido en el Gran Premio de Qatar, donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras verse involucrado en un incidente causado por Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. El joven de Pilar, visiblemente frustrado, expresó su deseo de superar la "racha muy mala" que lo persigue en las últimas carreras.

Colapinto partía desde el puesto 19, con la expectativa de remontar tras una clasificación complicada. Sin embargo, en la primera curva, una arriesgada maniobra del alemán Hülkenberg terminó en un contacto con Ocon, que arrastró al Williams del argentino hacia la leca, dejándolo fuera de combate.

En la zona mixta, Colapinto no ocultó su decepción: "Es una lástima porque no pude hacer nada. En la primera curva y largando atrás, es una boludez lo que hicieron. Me llevaron puesto, mucha mala suerte".

La bronca fue aún mayor al analizar la carrera desde afuera. En un evento caótico, con cinco abandonos, decisiones polémicas de los comisarios y tres autos de seguridad, pilotos de la zona baja, como Guanyu Zhou, aprovecharon para sumar puntos. "Fue una carrera divertida y me da bronca no haberla podido correr. Había bastantes posibilidades de sumar puntos... Pero bueno, son carreras y es una mala racha nomás", comentó resignado.

Una racha negativa que preocupa

El incidente en Qatar es el tercer revés consecutivo para Colapinto, que busca asegurar un asiento para la próxima temporada. El choque en clasificación y carrera en Brasil, un impacto contra el muro en Las Vegas y ahora este abandono han complicado su presente. "Es una racha muy mala, espero dar vuelta la página y cerrar bien el año en Abu Dhabi", señaló.

Además, expresó su preocupación por el trabajo extra que estas situaciones generan para su equipo, Williams, uno de los de menor presupuesto en la Fórmula 1. "Me preocupa ver cómo arreglan el auto", admitió, en referencia al esfuerzo de los mecánicos e ingenieros tras los constantes daños sufridos en las últimas semanas, tanto por él como por su compañero, Alex Albon.

Con el cierre de temporada en el horizonte, Colapinto apunta al circuito de Yas Marina para revertir su suerte. Un buen desempeño allí no solo le devolvería la confianza, sino que también podría ser clave para garantizar su lugar en la parrilla el próximo año. El argentino buscará cerrar este 2024 con una actuación que le permita dejar atrás los sinsabores recientes y enfocarse en un futuro prometedor.