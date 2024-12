Desde la UTA anunciaron que se levantó el paro previsto para este lunes

La normalización del servicio fue confirmada tras el abono de salarios a 20 trabajadores. Sin embargo, persisten tensiones por el despido de dos empleados, lo que podría derivar en nuevos conflictos.

Hoy 21:40

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, liderada por Roberto Fernández, el secretario general Jorge Pacheco informó que la empresa autotransporte Decano procedió a abonar los salarios adeudados a 20 trabajadores. Este hecho permitió el levantamiento de la medida de fuerza que estaba prevista para el lunes 2 de diciembre.

“Desde UTA se pudo constatar que en las últimas horas la empresa Decano procedió a pagar los sueldos adeudados a 20 compañeros que faltaban cobrar. Con tal motivo, se levanta la medida de fuerza dispuesta para el lunes 02”, expresó Pacheco en declaraciones públicas.

No obstante, el dirigente sindical advirtió que aún persisten diferencias con la empresa respecto a la situación de dos trabajadores despedidos. “Con respecto a los compañeros despedidos, se abrirá un canal de diálogo con el objetivo de resolver definitivamente el problema. Eso no indicaría que, de no encontrar una solución, no se descarta una medida de fuerza”, agregó Pacheco.

Por su parte, la empresa Decano rechazó los motivos esgrimidos por el sector gremial de UTA. Según informaron, los pagos se realizaron conforme al cronograma acordado y no existían retrasos significativos. En cuanto a los despidos, señalaron que estos se produjeron “con justa causa” debido a daños ocasionados a unidades de la flota, descartando cualquier vinculación con cuestiones gremiales.

Cabe destacar que la empresa Decano presta servicio de transporte público en las líneas 110, 112, 114, 118, 119 de la ciudad Capital; las líneas urbanas 1, 2 y 3 de La Banda; la línea 25, y el servicio interurbano El Libertador, con ramales a Clodomira y Fernández.

El conflicto entre UTA y Decano deja entrever un clima de tensión que podría reavivarse si las partes no logran un acuerdo definitivo respecto a los despidos. Mientras tanto, la normalización del servicio brinda alivio a los usuarios que dependen del transporte público en la región.