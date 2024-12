Clima caliente en La Bombonera tras el golpazo ante Vélez: cantos contra los jugadores y reprobación

Boca volvió a su casa para enfrentar a Gimnasia, luego de lo que fue la derrota en las semifinales de la Copa Argentina, y antes del partido la hinchada ya manifestó su malestar. Hubo varios jugadores silbados.

Hoy 22:15

Después de lo que fue la dura eliminación contra Vélez por Copa Argentina, Boca volvió a La Bombonera para enfrentar a Gimnasia en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre la manera de despedirse del certamen nacional, el bajo rendimiento de algunas futbolísticas y el contexto para clasificar a la próxima Copa Libertadores, como era de esperarse los hinchas volvieron a mostrar su reprobación, incluso antes de que arranque el partido.

"A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca es ganar o morir", se entonó prácticamente media hora de que se ponga en marcha el cotejo, a modo de ´recibida´ poco grata cuando los dirigidos por Fernando Gago recién salían a hacer la entrada en calor.

De hecho, hubo algunos jugadores que fueron especialmente señalados con silbidos: Guillermo Fernández, quien desde hace tiempo está lejos del corazón del socio y es de los más repudiados, y ahora se sumó Nicolás Figal, de muy bajo rendimiento últimamente (salió en la foto de los goles con Cruzeiro, Vélez y varios partidos importantes que lo dejaron bajo la lupa).

Cierto es que en Córdoba ante el Fortín ya hubo algunos signos de lo que se podía esperar esta noche en La Ribera: tras la expulsión sobre el amanecer del encuentro, Luis Advíncula, quien supo ser héroe durante 2023, se fue entre silbidos en el Mario Albertos Kempes, además de generar el enojo de Gago y recibir la banca de Riquelme. De hecho, se espera que el lateral no sea de la partida ante el Lobo como castigo por parte del entrenador.

También, la manera en la que cayó contra los dirigidos por Gustavo Quinteros hizo mella en los simpatizantes azul y oro porque, de la mano de Agustín Bouzat, el partido pasó del 3-2 al 3-4 en cuestión de cinco minutos, dejando a los de Pintita sin poder festejar un título después de ocho años.

No es la primera vez que La Bombonera se pronuncia negativamente en el 2024 y, más precisamente, en el ciclo de Gago. En su primera presentación como local ante Deportivo Riestra, Boca estuvo gran parte del partido por debajo en el marcador y provocó que la hinchada explotara con un grito de guerra poco común: "Jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta, que están jugando en Boca". El posterior empate de Cavani no calmó las aguas en el Alberto J. Armando que se despidió con: "jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie".

El siguiente compromiso frente a Godoy Cruz tampoco empezó de buena manera, ya que a los dos minutos de haber iniciado, El Tomba se puso en ventaja. "Movete, Xeneize, movete" y la primera canción mencionada volvieron a sonar. Sin embargo, a diferencia del encuentro contra el Malevo, el Xeneize se repuso del golpe y goleó al conjunto mendocino, con la hinchada alegre tras la primera victoria de Gago.

Ahora, nuevamente se vivió un clima caliente en La Bombonera, sobre todo luego de perder una vía de acceso a la Copa Libertadores 2025, principal objetivo del equipo desde la prematura eliminación por Sudamericana.

De los habituales reconocidos por la gente, Marcelo Saracchi, Milton Giménez, Exequiel Zeballos y Edinson Cavani dirían presente desde el arranque. Por otro lado, habrá que ver si Gago recibe algún tipo de reproche por el flojo rendimiento del equipo en general o si por su poco tiempo en el cargo pasa desapercibido. Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quedó bajo la lupa del hincha por sus declaraciones y como nunca antes durante su gestión, también podría ser reprobado.