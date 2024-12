Yanina Latorre respondió a los polémicos comentarios de Wanda Nara en el living de Susana: "Me gusta que seas mi fan"

Tras las críticas de la conductora hacia la panelista de LAM en su entrevista con Susana Giménez, la comunicadora replicó a través de sus redes sociales.

Hoy 08:40

Después de mucha expectativa, y luego de que Mauro Icardi le impusiera un bozal legal que le impidiera contar detalles de su divorcio, Wanda Nara dialogó con Susana Giménez en su programa y habló sobre el tenso momento que atraviesa en su vida. Pero más allá de apuntar contra el jugador del Galatasaray, en medio de su charla, la cantante también mencionó que una panelista “está ensañada con destruirle la vida”. Si bien no la nombró, la empresaria hizo referencia a Yanina Latorre, quien rápidamente levantó el guante y respondió a través de sus redes sociales.

Todo comenzó horas antes de la esperada entrevista cuando la panelista expresó en sus storys de Instagram que iba a publicar información sobre Nara. “Acá estoy mi amor. Les cuento, la chaperona de Wanda, suspendida en Tequila, por escandalosa. El jueves ni ella ni el amigo de L-Gante entraron. Tan fondo de olla. No les dieron parking. Caminaron mucho para estacionar”, sostuvo. Y luego sumó: “Wanda llama y manda mensajes. ¿Qué querrá?”.

Al ver este posteo, Wanda decidió exponer a Latorre. Minutos antes de comenzar la entrevista con la diva, la cantante publicó en sus storys una captura de su chat con la comunicadora. En el mismo, Nara dejaba entrever la insistencia con la que la panelista le escribía. Entre los pedidos y los mensajes de audio, Wanda escribió una indirecta hacia la comunicadora: “No te llamé. Mirá Susana, ya que sos tan fan mía”.

Luego, durante la charla con Giménez, la empresaria comentó: “Cuando todos hablaban este tiempo, yo no salí a hablar. Es imposible, ¿por dónde empiezo?. Mis storys de Instagram las uso para trabajar. Hay una panelista que está ensañada conmigo. La abogada de ella es la misma que la de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información, como muchas veces me pedía y yo muchas veces le daba, o le respondía. Porque si tenés de abogada a la letrada de mi exmarido que me quiere sacar la tenencia, ¿qué información te puedo dar?. Y a partir de ahí me dijo: “Te voy a arruinar la vida””.

Te recomendamos: Wanda Nara habló con Susana Giménez de su separación con Mauro Icardi: “Nunca hay que dejar nada por un hombre”

Para hacer un balance de la situación, la intérprete de “Bad Bitch” dijo: “Entonces tengo a un marido que me quiere sacar la tenencia de mis hijas, a una panelista que está ensañada con destruirme la vida porque su abogada es la misma que la de mi exmarido”.

Rápidamente, Latorre reaccionó a través de sus redes sociales. Con una captura de la story de Wanda, la panelista comentó: “Amo que Wanda esté pendiente de mí. Reina no dije que me llamás a mí... estás llamando y mandando mensajes. ¡Me gusta que seas mi fan!”. Además, llamó al programa de streaming de Telefe y dio su perspectiva de la situación.

Como si fuera poco, la integrante de LAM también realizó un vivo de Instagram donde reaccionó a las palabras de Wanda: “Mi abogada, Elba Marcovecchio, es letrada de Icardi junto a otras dos que no son mis abogadas. Mauro es raro, no contesta, no habla, no responde. Ahí no tengo nada que ver”.

Tras hablar del tema, el enojo de la comunicadora aumentó: “Wanda Nara no mientas, me encabroné. Además me dice “la panelista”, ¿sabés qué?, decime Yanina Latorre. Y ahora la culpa es toda mía”. Así las cosas, Latorre cerró comparándose con Nara y criticándola por sus actitudes hacia el futbolista: “Si yo mañana me separo, Diego me engaña, yo lo engaño a él, yo no lo voy a allanar, no lo voy a denunciar por violencia inventada, no lo voy a denunciar por tenencia de armas. Y a mí me dio mucha lástima, y lo digo de verdad, verlo a Icardi a las 6 de la mañana abandonando la casa, haciendo las valijas, buscando un lugar para dormir”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO