La contundente frase de Juanfer Quintero en medio de los rumores de su regreso a River: “Es mi lugar en el mundo”

El mediocampista colombiano de Racing dejó las puertas abiertas para volver al Millo, acentuando su deseo por la presencia de Gallardo.

Hoy 23:13

Juan Fernando Quintero, figura reciente en la conquista de la Copa Sudamericana con Racing, volvió a expresar su amor eterno por River Plate y dejó entrever la posibilidad de un retorno al club de Núñez. En una entrevista reciente, el colombiano aseguró que el Millonario es su "casa" y destacó la influencia de Marcelo Gallardo, a quien considera como un padre.

"Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había tenido después de deambular en Europa. No es un secreto que es mi casa", afirmó Quintero en diálogo con Enfocados. A pesar de tener contrato con Racing hasta diciembre, el volante dejó abierta la incógnita sobre su futuro, alimentando las esperanzas de los hinchas riverplatenses.

El mediocampista, de 31 años, también recordó sus palabras sobre su deseo de retirarse en el Monumental, aunque matizó: "No sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida. Me quedo con los mejores recuerdos y siempre estoy agradecido". Además, no escatimó elogios para Gallardo: "Es como mi papá. Lo respeto, lo amo, y siempre le voy a desear lo mejor".

El hincha de River sigue soñando con un tercer ciclo de Juanfer en el club, especialmente si Marcelo Gallardo volviera a ocupar el banco. Por ahora, su futuro sigue siendo una incógnita, pero sus declaraciones mantienen viva la ilusión en Núñez.