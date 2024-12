Cómo prevenir el dolor de cuello en seis simples pasos

Una razón común de esta incomodidad es mirar constantemente hacia abajo para usar el teléfono móvil.

El uso del teléfono celular puede causar dolor de cuello y este fenómeno, al que se bautizó text neck, es cada vez más frecuente entre la población porque las pantallas que iluminan todo el planeta desde hace ya algunos años son las responsables de estar formando a toda una generación cabizbaja.

“Mirar el móvil con frecuencia puede afectar negativamente a la postura debido a la posición en la que habitualmente colocamos el cuerpo y la cabeza al usarlo”, afirman Paula Vázquez, fisioterapeuta, y Jaime García, especialista en fisioterapia traumatológica y deportiva, ambos del Ruber Internacional Centro Médico Habana de Madrid.

Los expertos detallan que la inclinación de la cabeza hacia delante mantenida en el tiempo acaba generando tensión en los músculos del cuello y de los hombros, mientras que hay que tener en cuenta que esta posición hace que el peso de la cabeza no se distribuya de manera uniforme a lo largo de la columna: “A corto plazo, esto conlleva dolor tanto en la columna cervical, como en la torácica y lumbar; y, a largo plazo, problemas posturales crónicos, como hipercifosis”.

Además, este mal hábito puede relacionarse con las migrañas y cefaleas, no solo por el uso del dispositivo en sí mismo, sino por la tensión en la musculatura del cuello generada por la postura, convirtiendo el origen de estas patologías en problemas tensionales, advierten los especialistas.

Cuál es la mejor postura para ver el teléfono

Según explican los fisioterapeutas, la mejor postura será aquella en la que se varíe constantemente de posición para no generar tensión prolongada en las estructuras del cuello. Lo ideal es que el celular esté a la altura de los ojos, con la cabeza en una posición neutral, sin inclinarla demasiado, mientras que los hombros deben estar relajados y, en caso de ser posible, estar sentados con respaldo.

Es conveniente también realizar descansos y no abusar del teléfono. Los expertos añaden que, para no sobrecargar un brazo, es preferible agarrar el dispositivo con las dos manos. “Esta práctica no solo protegerá el cuello y la espalda, sino que mejorará la comodidad y evitará golpes a largo plazo”, subrayan.

Los seis consejos para prevenir el dolor de cuello

La tensión de los músculos del cuello es la principal causa del dolor cervical. Por eso, más allá de mantener una postura correcta cuando de mirar el móvil se trate, hay otras medidas pueden ayudar a prevenir la molestia:

Cambiar a menudo de actividad y posición.

Estirar el cuello y los hombros cada día, también en el lugar de trabajo.

Hacer ejercicio de forma regular.

Procurar relajarse al salir del trabajo.

Sentarse con la espalda bien apoyada.

En el coche, utilizar el cinturón de seguridad y el reposacabezas a una altura para mantenerse cómodo y derecho.

Será necesario consultar con un médico cuando:

El dolor despierte a la persona en mitad de la noche.

La molestia se prolongue más de dos semanas, baje por el brazo o haya una sensación de que brazo y mano estén dormidos.

Aparezca fiebre o vértigo.

El daño es debido a un golpe o accidente.