Una gata sorprende en las redes con su curioso talento: "Creo que en otra vida fue perro"

Una joven mostró la habilidad de su mascota en TikTok y reavivó el debate sobre la capacidad de los felinos para comprender a sus dueños.

Hoy 11:56

Valentina Vargas, una joven creadora de contenido de Montevideo, compartió un video de TikTok en donde mostró una habilidad inesperada de su gata: la capacidad de llevarle chocolates cuando se lo pide. El video, titulado “enseñarle a mi gata a que me alcance bombones sale bien”, obtuvo más de 10 millones de visualizaciones y superó los 1,6 millones de “me gusta”, sorprendiendo a usuarios de todo el mundo con el peculiar talento de “Nina”.

En la grabación, Valentina le pidió a su mascota que le trajera un bombón que se encontraba dentro de una caja sobre la mesa de su escritorio. La gata, con total disposición, subió a la silla, metió su pata dentro de la caja, y con perspicacia extrajo un bombón, llevándoselo a su dueña hasta la cama. La joven, orgullosa de Nina, la acarició y le dijo: “Gracias bonita”.

Reacciones en las redes: el enojo de los usuarios con sus gatos

Las reacciones de los usuarios fueron en su mayoría elogios al talento aprendido de la protagonista del video y enojo con sus mascotas por no poder exigirles lo mismo. Comentarios como “mi gato no sabe ni hacer sus necesidades en la arena” o “Esto confirma que ellos deciden no escucharnos”, reflejaron el asombro de sus seguidores, mientras que otros apelaron al humor: “Las mías no me traen comida, se comen la mía” y “Es un gato robot, seguro alguien lo está manejando por Bluetooth”, escribieron.

El video causó tal furor que Valentina decidió compartir un segundo clip, titulado “Así empezó”, donde mostró el comienzo de la técnica que fue desarrollada con el tiempo. En el TikTok, le lanzó un sobre de azúcar para que la gata baje las escaleras y luego se lo lleve. Esta segunda grabación también generó reacciones similares, con usuarios comentando: “Creo que en su otra vida fue perrito” o “Te mando a mis gatos y enséñales, por favor, no sé cómo lo vas a hacer con una que tiene un solo ojo y además es sorda, pero creo que lo lograrás”. Valentina le respondió: “Parece ser una misión complicada, jajaja, pero no imposible”.

Valentina también aclaró que la inteligencia de Nina no se extiende a todas las áreas de su vida. “Nina es muy inteligente, mimosa y pícara, pero que me traiga bombones no quiere decir que me haga caso en todo”, explicó. “Por ejemplo, el pelo azul que tiene es porque desde que la operaron, no se dejó limpiar”.

