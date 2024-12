Rating explosivo: el regreso de "Gran Hermano" arrasó y dejó a varios programas perjudicados

El regreso del reality de Telefe marcó picos de casi 20 puntos, cifras que no se veían en este segundo semestre.

Hoy 20:17

Se esperaba un impacto, y no decepcionó: "Gran Hermano", conducido por Santiago del Moro, volvió este lunes 2 de diciembre a las 21.45 por Telefe y arrasó en el rating. Con un promedio de 17,5 puntos y picos que rozaron los 20, se convirtió en lo más visto del día, superando incluso marcas de figuras como Susana Giménez.

El domingo anterior, Susana había logrado 12,2 puntos con Wanda Nara como invitada, superando sus entregas previas con Pampita y Yanina Latorre, pero lejos de los números alcanzados por el debut del reality. La presentación de los 24 nuevos participantes generó una gran expectativa que se tradujo en un notable aumento de audiencia.

Para este estreno, Telefe ajustó su programación: el prime time incluyó solo "Telefe Noticias" a las 20 y el debut especial de "Gran Hermano" a las 21.45. Por esta razón, "Bake Off Famosos" no salió al aire, aunque regresa este martes. Después del programa principal, el ciclo satelital "DirecTV Go: Espiando la casa" alcanzó 13 puntos, siendo lo segundo más visto del día. Completaron el podio "Telefe Noticias" con 8,5 puntos.

El Top Five del lunes se completó con las telenovelas turcas: "Pasión prohibida" quedó cuarta con 7,2 puntos, seguida por "Amor a cualquier precio" con 6,7 puntos.

Sin embargo, no todos celebraron. Programas como "The Floor" y "Los 8 escalones" de El Trece sufrieron bajas de audiencia, con 4,6 y 5 puntos respectivamente, quedando lejos de competir con el éxito del reality. Ni siquiera Guido Kaczka logró destacarse en el podio de su canal, donde "El Zorro" volvió a ser una apuesta sólida. Por su parte, "Cantando 2024" en América apenas logró 2 puntos, quedando relegado frente al fenómeno de "Gran Hermano".

En la "guerra de realities", el marcador fue contundente: 17,5 a 2, dejando en claro que el encierro sigue siendo la fórmula ganadora.