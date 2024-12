La ex de Ricardo Centurión entró a “Gran Hermano” y habló pestes del delantero: “Viví un infierno con él”

En plena cena con sus compañeros, Jenifer Lauría fue la primera de las participantes del reality que contó parte de su intimidad.

Hoy 20:43

Jenifer Lauría, la exnovia del futbolista Ricardo Centurión, se despachó contra el deportista durante las primeras horas de su estadía como participante de la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La joven que tiene una hija junto al delantero fue durísima con Centurión, lo acusó de ser infiel y dijo que “se cansó” de que le metan los cuernos: “Me hizo sufrir un montón”.

“Me separé porque me cansé de que me metan los cuernos. Me hizo sufrir un montón. Yo estaba superenamorada de él, pero enamorada de verdad. No es que estaba con él por la fama y eso, porque si no hubiese sido famosa hace muchos años y siempre mantuve mi perfil bajo, nunca me interesó”, lanzó.

Entonces, contó que vivieron juntos, que primero no era novios y que después empezaron a frecuentarse más hasta que terminaron en un noviazgo. “Quedé embarazada, vivimos juntos. Y bueno, después ahí arrancaron los problemas”, comentó.

Cuando la preguntaron si antes de eso era normal la relación, respondió que sí, que “era todo color de rosa” hasta un punto de no retorno. “Al tercer mes de embarazo mi vida empezó (a ser) un infierno. O sea, viví un infierno de verdad”, aseguró y las cámaras de la transmisión 24 horas dejaron de transmitir.