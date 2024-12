Una experta de Harvard resalta los beneficios de la soltería: "Después de los 40, aún más"

Bella DePaulo, psicóloga social y autora del libro Solteros por Naturaleza, desafía los prejuicios sobre la soledad y la tristeza asociados a la vida sin pareja.

Hoy 02:20

La soltería, durante años considerada una fase transitoria o incluso un fracaso en muchas sociedades, está ganando una nueva valoración, según la doctora Bella DePaulo, psicóloga social de Harvard. La autora, con más de tres décadas de investigaciones, sostiene que las personas solteras no solo pueden ser felices, sino que en numerosos casos encuentran mayor satisfacción personal que quienes están casados.

La felicidad de los solteros: una visión respaldada por la ciencia

DePaulo ha dedicado gran parte de su carrera a desmontar mitos como el del “soltero triste”. En una charla TED, que suma más de 1,7 millones de visitas, afirmó: “He dedicado mi vida a descubrir las historias reales de la vida soltera, esas que nadie cuenta”. Su investigación muestra que, contrario a la creencia popular, la soltería puede ser una fuente de felicidad, especialmente en la mediana edad y más allá.

Los datos respaldan esta afirmación: a partir de los 40 años, las personas solteras suelen reportar mayor satisfacción con sus vidas, gracias a factores como su autonomía, vínculos sociales fuertes y libertad personal. Según DePaulo, los solteros tienden a mantener relaciones más sólidas con amigos y familiares, lo que contrasta con el aislamiento que muchas veces acompaña la vida matrimonial.

Soledad vs. estar solo

Una idea clave en las investigaciones de DePaulo es diferenciar entre la soledad y el estar solo. Mientras que la soledad implica una experiencia negativa de aislamiento, el estar solo puede ser una elección enriquecedora. “Estar solo es un tiempo para reflexionar, ser creativo y crecer personalmente”, explica la experta. Para muchas personas, la soledad elegida es una fuente de bienestar y autodescubrimiento.

Solteros de corazón: un perfil de plenitud

En sus estudios, DePaulo identifica a los “solteros de corazón”, personas que no solo aceptan su soltería, sino que prosperan en ella. Estos individuos valoran profundamente su independencia, disfrutan de su libertad y construyen relaciones significativas fuera del ámbito romántico. “Los solteros de corazón no necesitan una pareja para sentirse completos; han aprendido a prosperar por sí mismos”, señala.

DePaulo subraya que este grupo tiende a desarrollar redes de apoyo sólidas, lo que contribuye a su felicidad. En contraste, muchas parejas casadas suelen reducir su círculo social, limitándose a su vida conyugal.

La presión social y el cambio cultural

Pese a los avances en la percepción de la soltería, persiste una fuerte presión social hacia el matrimonio, especialmente en culturas con normas familiares tradicionales. DePaulo advierte que esta presión puede llevar a los solteros a sentir que sus vidas son vistas como incompletas. Sin embargo, el panorama está cambiando: cada vez más personas optan por la soltería como un estilo de vida válido, desafiando expectativas culturales.

En países como Estados Unidos, Canadá y Europa, el número de personas que eligen no casarse ha aumentado significativamente, generando un cambio generacional que redefine lo que significa llevar una vida plena y exitosa.

Relaciones no convencionales: una alternativa

DePaulo también explora cómo los solteros de corazón a menudo redefinen el amor. Aunque algunos no descartan las relaciones románticas, prefieren formatos no tradicionales que respeten su independencia, como no convivir con sus parejas o mantener espacios separados. “Estas relaciones flexibles permiten disfrutar del amor sin sacrificar la autonomía personal”, afirma la psicóloga.

Una vida elegida

Para DePaulo, la soltería no es una etapa a superar, sino una decisión legítima y satisfactoria. “La soltería puede ser lo mejor que te haya pasado. Si eres soltero, siéntete orgulloso de tu vida. No permitas que nadie te diga que te falta algo”, concluye en su charla TED.