La crítica cataloga a "Nosferatu" como la mejor película de terror del año

Más de 100 años después del 'Nosferatu' de F.W. Murnau y más de 45 desde que Werner Herzog se hiciera cargo de la versión protagonizada por Klaus Kinski, el próximo 25 de diciembre llegará a los cines 'Nosferatu', película dirigida por Robert Eggers.

Tras su estreno ante los medios, podemos decir que la película ha tenido una acogida increíble, con un 96% de valoraciones positivas tras 54 reseñas en Rotten Tomatoes y un 83 sobre 100 en Metacritic según las 24 reseñas escritas en el momento de este artículo.

Adentrándonos en los comentarios de los críticos, vemos cómo, por ejemplo Jordan Hoffman de Fangoria habla de que estamos ante "una película de terror clásica y perfecta". Desde The Daily Beast, Nick Schager asegura que "Nosferatu es un monumento al deseo oscuro y la corrupción que genera, y una obra maestra de terror impío que instantáneamente ocupa su lugar junto a los grandes clásicos sagrados del género".

Nicholas Barber, de la BBC, considera que "lo que realmente separa al Nosferatu de Eggers del resto es la profundidad con la que explora las imágenes y los temas de la tradición vampírica. No hay muchas películas de Drácula que te den tanto en qué hincar el diente". Como último comentario nos quedamos con el de Ian Sandwell, de Digital Spy: "Nosferatu termina siendo una excelente combinación del terror popular de The Witch y la escala mayor de The Northman. Al hacer realidad su proyecto apasionante, Robert Eggers nos ha regalado a todos la mejor película de terror del año".

Y así un sinfín de comentarios muy positivos, que hacen que el día de Navidad se convierta en un día esperado para muchos cinéfilos amantes del género del terror. Protagonizada, entre otros, por Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Aaron Taylor-johnson, Nicholas Hoult y Willem Dafoe, la película gira en torno a la obsesión entre una atormentada joven y el aterrador vampiro enamorado de ella.