Gene Simmons afirma que el rock sigue muerto

Simmons hizo un largo descargo en el que explicó por qué el rock sigue muerto a pesar de que hay nuevas bandas que revitalizan el género.

Hoy 07:08

En los últimos años, Gene Simmons no ha dejado de afirmar que “el rock está muerto“. Sin embargo, aunque el género ha sido revitalizado por grandes y nuevas bandas, el bajista y vocalista de Kiss parece mantenerse firme en su convicción.

En una nueva entrevista con The Zak Kuhn Show (vía Blabbermouth.net), al músico se le volvió a preguntar si el rock estaba muerto y respondió: “Lo está. Y la gente no entiende cómo puedo decir eso cuando todos tenemos nuestras canciones favoritas y nos encantan nuestros grupos favoritos“, comenzó diciendo.

Luego, Simmons propuso un “juego” y explicó: “Desde 1958 hasta 1988, eso son 30 años ¿Qué vino durante ese periodo? Bueno, tuvimos a Elvis Presley, tuvimos a The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, todo eso, Pink Floyd, los solistas, David Bowie y simplemente esa música que dura para siempre, o eso nos gustaría pensar. […] Era un menú musical muy, muy rico […] Y desde 1988 hasta hoy, son algo así como casi 40 años, ciertamente 35 años. ¿Quiénes son los nuevos Beatles?”.

El entrevistador mencionó a Nirvana, cuyo auge fue a principios de la década de los 90 hasta la muerte de Kurt Cobain en 1994. Aun así, Simmons rechazó esa posibilidad: “No. Estamos cegados. Si vas por la calle y le preguntas a alguien de 20 años quién es el bajista de Nirvana no sabrá de qué le estás hablando. En cambio a los Beatles o, en menor medida, los Rolling Stones y Elvis, los conoce todo el mundo, incluso si los odiabas“.

Para finalizar, Simmons compartió una anécdota protagonizada por su hijo Nick, quien una vez se encontró con una chica que llevaba puesta una remera de los Rolling Stones sin saber que se trataba de una de las bandas más grandes de la historia.

“Nick le dijo: ‘Conoces a los Rolling Stones. Conoces Satisfaction‘. Y ella le contestó: ‘No, nunca la he oído’. (…) Entonces él le preguntó: ‘¿Nunca has oído hablar de Mick Jagger?’ Y ella respondió: ‘¿Mick Jagger? Ah, sí, sí. Escuché… el asesino en serie’. Cualquier cosa que creas que es común que las masas conozcan, no lo es. Muy pocas cosas las sabe todo el mundo”, concluyó el músico.