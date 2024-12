Encontró a su esposo conversando con otra mujer y su reacción se hizo viral: "Le gusta porque es más joven"

Un breve clip de solo unos segundos capturó una escena divertida y espontánea que generó miles de 'me gusta' y comentarios en las redes sociales.

En la era de los contenidos breves y virales, un video de solo 17 segundos logró captar la atención de millones de internautas, alcanzando más de 8,8 millones de visualizaciones y superando el millón de “likes”. El video, publicado por la locutora argentina Camila Mestres (@camimestress), muestra una escena tan peculiar como espontánea: su abuela, desde el balcón de su casa, grita al esposo, quien estaba hablando con una mujer junto a su auto en la vereda, con una mezcla de indignación y desdén. El grito: “¡Le gusta porque es más joven!”, resonó como un eco en las redes sociales, donde rápidamente se compartió y se convirtió en objeto de risas y comentarios.

“Los pesqué justo, justito, justito. Los pesqué. Viejo zorro y amiga y amiga mía”. Esas palabras de la mujer, llenas de humor y picardía, dieron pie a que el video fuera acompañado por un subtítulo irónico de Camila que juega con la forma en que la abuela se refiere a Facebook: “Los va a poner en ‘feibu’ ahora”. Esta escena y sus diálogos, cargados de humor y familiaridad, no solo reflejan una situación cotidiana, sino también la vivacidad y el sentido del humor de los adultos mayores, que parecen tener una percepción muy particular sobre las relaciones y la vida en pareja.

Este video no es el primero donde Camila Mestres comparte un momento divertido y entrañable con sus abuelos en las redes sociales. En ocasiones anteriores, la locutora había subido otros clips en los que interactuaba con ellos, generando un vínculo genuino que se refleja en la calidez y humor de sus publicaciones. En uno de estos videos previos, Camila les preguntaba a sus abuelos sobre las claves para mantener un matrimonio durante 65 años, lo que mostró una faceta más reflexiva y sentimental de su relación familiar. Esa conversación sobre el amor y el compromiso durante más de seis décadas, que compartieron con su nieta, generó también gran interés y empatía entre sus seguidores, quienes se sintieron identificados con el amor a largo plazo y la estabilidad que reflejaban las palabras de los abuelos.

Al compartir estos momentos, Camila no solo busca generar risas, sino también promover un sentimiento de conexión familiar y una visión más cálida de la vejez, que a menudo es ignorada en los medios de comunicación.

El video de la abuela gritando desde el balcón no pasó desapercibido, y rápidamente se hizo viral, acumulando millones de visualizaciones en poco tiempo. Los comentarios de los usuarios en las redes sociales fueron diversos, pero todos coincidieron en la diversión que provocaba la situación. Algunos comentaban con tono humorístico: “Yo de vieja” o “Que brava la jubilada” o “Jajaja ser celosa no es una etapa”, lo que demuestra cómo el video logró tocar un tema tan común como los celos en las relaciones, pero de una manera tan divertida que el público no pudo evitar hacer paralelismos con sus propias experiencias.

Otros comentarios, como “Mi abuela hacía lo mismo, pero de verdad, le rompía mucho al pobre viejo”, también destacaron la identificación de muchos usuarios con la dinámica de los abuelos, que, a pesar de la edad, mantienen una energía y sentido del humor característicos. En este sentido, el video también tocó fibras emocionales, pues los seguidores sintieron que las situaciones cómicas eran en realidad representaciones de momentos reales que vivieron con sus propios abuelos.