Músicos santiagueños despiden el año con un recital de punk y rock

Los grupos que actuarán en dicha oportunidad son Chófer del Diablo, El Jardín de Helena, Dr. Tazo y Frakasados.

Hoy 17:34

Un grupo de bandas santiagueñas de punk y rock despiden el año con un espectáculo denominado “1312 Fest”, que se realizará el próximo viernes 6 de diciembre, a partir de las 23, en Tinkuy Patio Cultural, situado en el Club Hípico del Parque Aguirre.

Los grupos que actuarán en dicha oportunidad son Chófer del Diablo, El Jardín de Helena, Dr. Tazo y Frakasados, que presentarán un amplio repertorio con temas propios y covers de bandas clásicas de punk rock.

Frakasados es una banda de punk formada a finales del año 2016. Luego de un impasse, retoman su actividad en 2024, con nueva formación y composiciones. El grupo actualmente está formado por Benjamin Mercado en la batería, Leandro Ruiz en bajo y voz, Huari Roldan Starcich en guitarra y Raúl Cejas en guitarra y voz.

El Jardín de Helena se constituyó en el año 2007 bajo el nombre de “Helena”, cuando un grupo de amigos se juntaron para tocar canciones crudas y rebeldes de bandas punk como The Misfits, The Ramones, Black Flag, etcétera.

En su primera etapa, el grupo orientó su propuesta musical al estilo denominado “Horror Punk”, y con el tiempo pasaron a llamarse “Jardín Eléctrico”. Luego fusionaron los dos nombres mencionados y así es como la banda pasó a llamarse El Jardín de Helena.

En este proceso hubo cambios, tanto de integrantes como en los aspectos creativo y artístico, centrándose principalmente en componer canciones propias. Es así como el grupo describe que su música y letras se basan en las realidades del contexto social, bajo tonos melódicos y ciertos tintes agresivos, sin dejar de lado las raíces y la esencia que a través del tiempo siempre los caracterizó.

La banda está integrada actualmente por Rosa Monroy en guitarra y coros; Juanjo Bar en guitarra y voz; Luciano Geréz en batería y Juampi Him Navarro en bajo y coros.

Chófer del Diablo se formó en el año 2016, fusionando distintas ramas musicales dentro del rock como metal, hard, funk y alternativo, hasta que los músicos definieron un rumbo que los trajo con éxito hasta la actualidad.

El grupo participó en muchos espectáculos en el ámbito local hasta que llegó la pandemia. Luego, con un rumbo definido, en el año 2023 retomaron las presentaciones en vivo y grabaron su primer disco de estudio.

En la actualidad, la banda sigue creando temas propios con la idea de expandir y contagiar su energía y forma de ver las cosas. El grupo está integrado por Martín Gómez en batería; Valentín Mastroiacovo en voz y armónica; Gustavo Serrano en guitarra y voz; Julián David en bajo.

Por último, cabe destacar que Dr. Tazo es la banda solista de “Pancula” Arce, músico santiagueño que debutó con este proyecto musical en el año 2019, en el marco de un espectáculo que se realizó en el Nodo Tecnológico.

Punk y Rock