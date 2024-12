Habilitaron el Centro de Mediación Judicial y la Oficina de Justicia de Paz No Letrada en Añatuya

Los organismos tienen por misión procurar resolver conflictos diversos, evitando procesos judiciales tradicionales y que las partes sean artífices de la búsqueda de solución.

El Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia, inauguró las nuevas dependencias del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC) y la Oficina de Justicia de Paz No Letrada, ambas ubicadas en el Centro Judicial de la ciudad de Añatuya.

En la mañana de hoy, el magistrado estuvo acompañado en la puesta en funcionamiento de ambos organismos por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´ Mill; el vocal supervisor del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC), Dr. Pedro Basbus; el Dr. Gustavo Herrera, miembro del STJ con mandato cumplido y el ex camarista civil, Dr. Arrulfo Hernández.

Asimismo, estuvieron presentes la coordinadora del CeMARC, Dra. Sara Agüero; la directora de Mediación Civil y Comercial, Dra. Silvia Arjona; la responsable del anexo de dicho organismo en Añatuya, Dra. Gissela Torrez Mansilla; la coordinadora del Centro de Justicia de Paz No Letrada, Dra. Gabriela Álvarez y la responsable de la Oficina de Justicia de Paz No Letrada (Añatuya), Ivana Garrido.

Además, asistieron las juezas penales de dicha jurisdicción, Dras. Gladys Lami y Ana González Ruiz; el juez en lo Civil y Comercial, Dr. Álvaro Mansilla; la fiscal coordinadora, Dra. María Emilia Ganem y fiscales auxiliares de la Circunscripción Añatuya.

En tanto, concurrieron al acto protocolar jueces de Paz de una amplia región del sudeste provincial: Carlos Cabrera (Herrera); Mónica Ledesma (Fortín Inca); Luis Santillán (Averías); Emiliano Gorosito Ubaldo (Real Sayana); Daniela Flamenco (Colonia Dora) y Guillermo Álvarez (Casares), así como también representantes de comisionados municipales de la zona y empleados judiciales.

El acto de presentación de los organismos tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la sede tribunalicia añatuyense, ocasión en la que el Dr. López Alzogaray expresó: “Es un gusto para mí estar aquí hoy, acompañado por el Dr. Gustavo Herrera, hijo de esta tierra, y el Dr. Arrulfo Hernández. También remarcar la presencia de los jueces de Paz de la región en torno al Centro Judicial de Añatuya”.

En ese sentido, el magistrado consignó: “En este gran experimento humano que es la democracia, en nuestro sistema republicano, el Poder Judicial tiene la importante función del servicio de Justicia, y en esta búsqueda de arribar a una sociedad menos conflictiva, es que se fueron delineando instituciones que posibiliten la solución de conflictos, antes de que ingresen en la judicialización de los mismos”.

“Así es que en Santiago del Estero se ha organizado el CeMARC, con sede central en Capital. A lo que luego se fue ampliando las oficinas respectivas en los Centros Judiciales correspondientes a Frías, La Banda, recientemente en Termas de Río Hondo y Monte Quemado. Añatuya es el último Centro de Mediación que restaba por abrir”, apuntó.

Para concluir, el Dr. López Alzogaray destacó que “además del CeMARC, inauguramos hoy en Añatuya, la Oficina de Justicia de Paz No Letrada, a cargo de Ivana Garrido. Primeramente se va a trabajar en coordinación con el plan de mediación comunitaria a cargo de los Jueces de Paz de la zona. Siendo Santiago del Estero una provincia grande en extensión, el tener jueces de Paz en distintas localidades, es importante para pensar en la recategorización de sus funciones, dotando a la Justicia de Paz de los medios que tiendan a facilitar el ingreso de las diferentes problemáticas de la comunidad a los Centros Judiciales más cercanos, y colaborar desde el Poder Judicial con la pacificación de nuestra sociedad”.

Seguidamente, el Dr. Basbús dijo que “celebramos que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado por la señora ministra, nos acompañen en la creación de nuevos Centros de Mediación en la Provincia de Santiago del Estero, que es una de las primeras en la que todos los Centros Judiciales tienen Centros de Mediación”.

Además, el camarista civil sostuvo que “es necesario cambiar la cultura del conflicto. En los tribunales uno gana y otro pierde, el conflicto sigue y vuelve a desarrollarse en un lapso muy cercano. Mientras que con los medios alternativos, se facilita para que la solución esté en manos de quien la propone, que son las partes”, enfatizó.

En tanto, la Dra. Agüero, coordinadora del CeMARC, remarcó que “hoy se lanza la mediación comunitaria, que es mucho más amplia y flexible respecto de la prejudicial, porque pueden ingresar cuestiones de diversa índole como por ejemplo, cuestiones vecinales, ambientales, escolares, familiares que por ahí no se encuadra dentro de otra figura jurídica pero que la gente necesita que alguien les brinde una respuesta. Y este servicio se va a llevar a cabo a través de los jueces de Paz No Letrados de la zona, quienes durante todo este año fueron capacitados en cuanto a herramientas de mediación y de resolución de conflictos”.

Asimismo la Dra. Arjona explicó las características de la mediación y sus beneficios, poniendo énfasis en el profesionalismo de los mediadores en la gestión del conflicto.

Por su parte, la Dra. Álvarez, coordinadora de Justicia de Paz no letrada señaló que “Santiago del Estero es una provincia que tiene una población rural importante, con la particularidad de encontrarse dispersa en su territorio y los Jueces de Paz reflejan esta realidad. Es por ello que desde el Centro venimos trabajando en la necesidad de reunir, armando núcleos de coordinación de los Jueces de Paz cercanos a los centros judiciales para propulsar una jerarquización institucional a través del diálogo y el abordaje múltiple o interdisciplinario”.

“A continuación, dijo que “hoy en día, es necesaria una adecuación de las competencias de los Jueces de Paz, y una atención más rápida a los conflictos de la sociedad, que tienda a flexibilizar ciertos rigores formales que complejizan las soluciones, y buscar otras formas de resolver desde una perspectiva más acorde a las condiciones culturales de cada comunidad. Todo esto tiene que ver con descentralizar la justicia. Los jueces de Paz no solamente son los actores de cercanía, sino también informantes claves que nos permiten hacer un diagnóstico de las situaciones y los conflictos de cada una de las comunidades”.

Para concluir el acto, la ministra de Justicia, Dra. Matilde O´Mill se dirigió a los presentes, manifestando: “Quiero felicitar al presidente del STJ porque ha liderado y conducido la apertura de este último Centro de Mediación en el Poder Judicial, completando de esta manera, todo el territorio de la Provincia en sus distintas jurisdicciones”.

“Esto no es una cuestión menor, agregó, porque el Poder Judicial, como Poder del Estado, comparte el fin del Estado, que es lograr el bien común. La Justicia es un sistema, todos nosotros formamos parte de ese sistema y tenemos que centramos no sólo en mirar el conflicto, porque no estamos dando solución a lo que la sociedad nos está demandando, sino que es importante poner el foco en construir soluciones a través de estos métodos alternativos de mediación, arbitraje y conciliación”, concluyó la funcionaria.