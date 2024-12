Así lo expresó en su columna diaria para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

En su análisis habitual para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados abordó diversas temáticas de actualidad política y económica, haciendo especial hincapié en la dinámica del dólar y las cifras de pobreza en Argentina.

Respecto a los datos publicados por la UCA sobre la pobreza en el tercer trimestre, Granados afirmó: "Era lógico lo que pasó con las cifras de la pobreza. El primer trimestre fue lo peor, como en 2001; la inflación era alta todavía, los sueldos se desintegraron, un desastre. Se acomodó un poco en el segundo, pero ahora, en el tercer trimestre, bajó del 54,9% al 49,9%".

Asimismo, el especialista subrayó las dificultades que enfrentan los salarios ante una inflación persistente: "Seamos honestos, te podés defender cuando la inflación es baja, no cuando es del 10% mensual, porque no hay sueldo que aguante. Lo más interesante es un análisis que muestra que los números no terminan de consolidarse, ya que estamos entre burbujas de consumo y un modelo económico diferente. El impacto del ajuste se sintió mucho en el primer trimestre y ahora está aflojando."

En otro tramo de su columna, el especialista hizo referencia al reconocido economista Arthur Laffer y su teoría sobre la relación entre impuestos y recaudación: "Apareció Arthur Laffer, con su famosa curva, que explica que si se exceden con los impuestos, las personas optan por evadir porque ya no los pueden pagar. Es cierto. Según Laffer, la economía de Argentina está en el camino correcto y el equilibrio fiscal es potente, pero no pondría dinero en un país donde no puede sacarlo", dijo refiriéndose al cepo cambiario.

Finalmente, destacó el comportamiento del dólar como una de las peores inversiones del año: "El dólar fue una de las peores inversiones en el año. Ahora el blue está en $1080 y llegó a tocar los $1300".