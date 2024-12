Pampita habló tras quedar envuelta en la pelea entre Wanda Nara y la China: "Hablé con las dos"

Invitada a un evento, la modelo contó que tuvo contacto con las protagonistas del “Wandagate” después de que la involucraran en el escándalo.

Hoy 14:21

Carolina “Pampita” Ardohain coincidió en un evento con La China Suárez, con quien se mostró a los besos y abrazos después de que Wanda Nara publicara chats con la actriz que, indirectamente, salpicaron a la modelo.

“Hablé con las dos. Con Eugenia estaba hablando de otra cosa y terminamos hablando de eso, y con Wanda habíamos hablado por Instagram y terminamos hablando por teléfono. Por coincidencia terminé hablando con las dos”, reveló al aire de LAM (América) sobre lo que hizo tras la viralización de las conversaciones del escándalo.

Consultada sobre si sentía que alguna de las dos debía pedirle disculpas, dijo: “No, no. Es que es muy viejo y yo el pasado lo tengo tan enterrado que no me provoca ninguna emoción”.

Asimismo, reveló cual fue su reacción cuando vio los chats publicados en las historias de Instagram de la hermana de Zaira Nara: “Hacía unos años había una frase que decía ‘cómo hilas para llegar a mí', viste esa cosa que decis ‘yo estaba retranquila’, venía de unas semanitas muy bajo perfil y terminé metida en esto que nada que ver”.

“Digo ‘wow, otra vez metida en un lío’, pero no, voy a tratar como de esquivar y no meterme”, sentenció sobre el tema.