El abogado de Edgardo Kueider aseguró que "el hecho punible no es grave"

César Centurión habló ante los medios sobre las acusaciones que afronta su defendido y aseguró que la relación entre el senador y la secretaria es de "allegados".

Hoy 21:19

Edgardo Kueider se encuentra en una grave situación judicial, luego de ser atrapado en Paraguay con 200.000 dólares que no tenía declarados. Si bien aseguró que pertenecían a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, lo cierto es que la Justicia paraguaya inició una investigación, donde el senador quedó imputado por "tentativa de contrabando", aunque podría ser procesado por "lavado de activos" si se comprueba que el dinero era suyo.

Luego de que la Justicia de Paraguay decretara el arresto domiciliario del legislador argentino, habló César Centurión, abogado de Kueider en Paraguay: "Hay que ver qué determina el juez en la resolución. Lo usual es que el juez conceda una fianza para otorgar este tipo de medidas, el monto aún no lo sabemos. Nosotros sólo estaremos en condición de asegurar el monto cuando tengamos la resolución. Estamos esperando que se materialice", señaló, en torno al arresto domiciliario y a la fianza de 150.000 dólares para cada involucrado.

Respecto del departamento donde alojarán a Kueider, el abogado deslizó: "El traslado también lo va a determinar el juez, tanto el día como la hora". Además, contó que "el hecho punible no es grave y la expectativa de pena no es alta", razón por la cual "esta medida se está concediendo porque no tienen arraigo en el país". Cabe destacar que la defensa solicitó "libertad ambulatoria plena", aunque consideró que el arresto domiciliario "es un acto de justicia, porque no va a haber encierro penal".

En relación al vínculo que une al senador con su secretaria, el abogado aseguró que "ambos declararon que son allegados".