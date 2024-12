Así lo consideró durante un diálogo con Radio Panorama el periodista Néstor Sclauzero.

Durante un diálogo con Radio Panorama, Néstor Sclauzero, director periodístico de Canales de TV de Perfil, reflexionó sobre el primer año de gobierno de Javier Milei. En sus declaraciones, destacó cómo el actual presidente ha interpretado ciertos rasgos sociales que lo llevaron a su elección y cómo su gestión inicial ha desafiado expectativas negativas.

En la entrevista, Sclauzero planteó que "desde el punto de vista informativo, lo que deja este año de gobierno de Milei es que no se vieron los escenarios de tragedia que se decían podían ocurrir. Se proyectaba una inflación galopante, un escenario internacional complejo y una incertidumbre por tener a un desconocido de la política como Milei en la presidencia".

"Hace tan solo un año, que no es un mar de rosas, pero es la primera foto que tenemos. Milei o quien hubiese ganado tenía que cubrir las expectativas de no llevar al país a una crisis extrema, y lo logró sin experiencia política. Esto es una fortaleza que, guste o no, tiene Milei y su gente", agregó.

El director periodístico analizó también cómo el estilo y el perfil de Milei se relacionan con características de la sociedad actual: "Milei es el reflejo de una porción importante de la sociedad argentina de este tiempo, y él interpretó eso. Incluso con perfiles violentos y de reacciones. Hay 220 peleas en la calle diariamente en el tránsito en el Gran Buenos Aires: la gente se baja del auto y se agarra a piñas. Esa intolerancia muestra un poco el perfil de Argentina, y eso Milei lo reflejó y lo llevó a una propuesta electoral que le permitió llegar a la presidencia".

Sclauzero comparó además el contexto político actual con la administración de Mauricio Macri: "Por el 10 o 15% de lo que hizo Milei, Macri la pasó mal y perdió mucho apoyo. La sociedad fue evolucionando hacia una dirección que tuvo que ver con la administración del entonces presidente y las expectativas que no se cumplieron en ciertos sectores. Los jubilados sufren un ajuste muy superior al de Macri, lo mismo con las tarifas de servicios".

"Para que hoy ocurra esto, quizás también tuvo que pasar aquello que le dio más impulso a la idea de Milei y le permitió llegar a la presidencia", apuntó.