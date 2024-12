Radicada en España, Amber Heard espera a su segundo hijo

La actriz fue madre en solitario en 2021 de su hija Oonagh Paige y ahora tendrá a su segundo hijo.

Hoy 12:53

Amber Heard está de enhorabuena tras iniciar su nueva vida en Madrid. Dos años después del mediático juicio contra su expareja, Johnny Depp, la actriz ha dejado atrás aquel oscuro episodio de su vida y ahora tiene otro motivo para celebrar, pues está esperando a su segundo hijo.

La noticia la ha adelantado la revista People, que ha podido confirmarla con una persona del entorno de la protagonista de Aquaman: “Aún es bastante pronto en el embarazo, por lo que comprenderéis que no queramos entrar en muchos detalles en esta fase. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella misma como por Oonagh Paige”, ha expresado esta fuente.

El 8 de abril de 2021, Heard ya fue madre de su primera hija, Oonagh Paige, un nacimiento que anunció tres meses después en su Instagram, relatando que había decidido tener un hijo cuatro años antes y en solitario. “Quería hacerlo en mis propios términos”, escribió entonces.

“Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, agregó en ese momento. “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna”.

Aunque nunca llegó a confirmar que su hija había nacido por gestación subrogada, así lo afirmaron fuentes cercanas a la actriz al diario Page Six, las cuales desvelaron que Heard no puede tener hijos de forma biológica. “Hay tantas mujeres que sienten que no pueden hablar sobre su fertilidad y están preocupadas y avergonzadas; Amber quiere que se sientan apoyadas y se den cuenta de que hay muchas formas de tener un bebé, incluso si tienes problemas de fertilidad”.

Amber Heard

Desde entonces, Heard ha compartido actualizaciones periódicas sobre Oonagh y la maternidad, incluidas publicaciones en las que se autodenomina como “la mamá y el papá”, así como una “mamá multitarea”.

Nueva vida

Tras su batalla legal contra su exmarido, el actor Johnny Depp, Amber Heard decidió mudarse a España y comenzar una nueva vida en Madrid junto a su hija y su actual pareja, la directora de fotografía Bianca Butti. La pareja se ha dejado ver en varias ocasiones paseando por las calles de la capital en actitud romántica y relajada, lejos del escándalo mediático que situó a la actriz en el centro del foco durante meses.

La exposición de aquel juicio fue, precisamente, un factor decisivo para que la estadounidense decidiera poner tierra de por medio y trasladarse a España, donde ha comenzado una nueva vida en la que disfruta de su rutina como una ciudadana más. “Está viviendo su mejor vida en España con su hija y simplemente encontrando la felicidad de esa manera”, aseguró a People el director Conor Allyn, que trabajó con Heard en el thriller In the Fire. El cineasta agregó que Heard es “una madre muy dedicada” y “realmente buena a la hora de hacer tiempo” para estar junto a Oonagh.

La exitosa estrella de Hollywood se instalaba el pasado año en un chalet de 253 m² que ha convertido en su nuevo hogar. La casa está ubicada en una lujosa zona del centro de Madrid y consta de cuatro plantas, incluyendo un sótano, cinco habitaciones y jardín. La actriz pagó más de 1,5 millones de euros por la vivienda, a la que posteriormente realizó una reforma completa para adaptarla a su gusto.

Amber Heard