Riquelme tras el sorteo del Mundial de Clubes: “Hay confianza en el equipo que tenemos”

El presidente de Boca se refirió al sorteo del certamen que se disputará el próximo año.

Hoy 14:56

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, rompió el silencio tras el sorteo del Mundial de Clubes 2025 celebrado en Miami. En diálogo con Radio La Red, destacó la zona que enfrentará al club xeneize, conformada por Bayern Múnich, Benfica y Auckland City, y expresó su ilusión por la competencia internacional.

“Es un orgullo y una felicidad estar en el Mundial de Clubes. Los equipos que nos tocaron son de alto nivel, la competencia va a estar muy linda. Confiamos en el equipo que tenemos y queremos competir de la mejor manera”, afirmó Riquelme. También recordó sus tiempos como jugador: “Cuando uno era futbolista, soñaba con enfrentarse a los mejores. Ojalá los muchachos tengan la misma ilusión y compitamos bien. Para nosotros, Boca es el club más grande del mundo y queremos enfrentarnos a todos”.

Riquelme aclaró que aún no tienen información oficial sobre las sedes y fechas del torneo, pero reiteró la importancia de representar al fútbol argentino: “Lo más importante es que vamos a estar ahí y vamos a defender los colores de la mejor manera”.

Primer refuerzo y mercado de pases

El dirigente adelantó que la llegada del chileno Carlos Palacios, de Colo Colo, está próxima a cerrarse: “Estamos en los últimos detalles. Si todo va bien, la semana que viene estará en Buenos Aires haciendo los estudios médicos. Incluso podría ver el partido contra Independiente en la Bombonera”.

Además, destacó el trabajo del Consejo de Fútbol, liderado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Mauricio Serna, quienes trabajan en la búsqueda de refuerzos para fortalecer el plantel: “Confío en ellos y en Fernando Gago. Queremos armar un gran equipo que identifique a nuestra gente. Sobre Mallo y Campaz no hay nada, solo estamos enfocados en lo de Palacios”.

La Bombonera y el futuro del estadio

Sobre la posible ampliación de la Bombonera, Riquelme fue contundente: “Nunca voy a golpear la puerta de los vecinos para que se vayan. Hay familias felices de vivir allí. Mejorarla la mejoraremos siempre, y si podemos ampliarla, lo haremos, pero queremos que la Ciudad de Buenos Aires nos acompañe”.

También recordó el estado del club cuando asumió como presidente: “La Bombonera estaba abandonada y se inundaba. Hoy es otra cosa, al igual que el predio de entrenamiento. Seguiremos haciendo mejoras día a día”.

Formato de los torneos argentinos y la búsqueda de un arquero

Riquelme opinó sobre el formato actual del fútbol argentino, asegurando que un torneo largo sería más beneficioso para los entrenadores: “Con 27 partidos, los técnicos tienen más tiempo. Si no, se los echa porque no clasifican a los mano a mano. En Copa Argentina llegamos a semifinales, que no es fácil, pero si Boca no sale campeón, siempre es fracaso”.

Por último, descartó los rumores sobre la posible incorporación de un arquero: “Hace tres meses decían que Romero no renovaba, ahora piden arquero. Esto es Boca. Medel tampoco se va, tiene contrato. Estamos enfocados en terminar bien el campeonato”.