Con el posible regreso de Figal, el once de Boca que planea Gago para visitar a Newell's

El entrenador xeneize se enfoca en el choque del domingo ante la Lepra en Rosario.

Hoy 15:51

Un problema central es el que afronta Fernando Gago en el cierre de la temporada de Boca. Es que el DT no cuenta con los tres principales zagueros del equipo y podría perder a un cuarto: Nicolás Figal arrastra una fuerte molestia en uno de sus tobillos y, aunque esta mañana se entrenó con normalidad, lo aguardarán hasta último momento para ver si llega en condiciones al partido del domingo ante Newell's.

El ex-Independiente lleva varias semanas conviviendo con el dolor, pero ya ante Vélez por Copa Argentina debió jugar infiltrado. Desde entonces, no se entrena al 100% y afronta los partidos lejos de la condición física ideal. Como el problema se agravó en las últimas dos semanas, hoy su presencia en Rosario está en duda.

La urgencia de sumar para sellar definitivamente el pasaje a la próxima Copa Libertadores y las ausencias de otros tres jugadores en su posición son los únicos motivos que hoy harían que Gago lo arriesgase nuevamente. Si el escenario fuese otro, sin dudas el defensor no jugaría y evaluarían los siguientes pasos para su recuperación.

Aunque no hay un parte médico oficial, se sabe que Figal padece una lesión que incluso podría llevarlo al quirófano. En caso de operarse, se perdería al menos 45 días y así, no solo no estaría en las dos fechas finales de la Liga Profesional, sino que no participaría de la pretemporada de Boca.

Ante esta disyuntiva, a Gago no le sobran alternativas. Cristian Lema aún sigue en proceso de recuperación de su seria lesión de tobillo; Aaron Anselmino está en la recta final de su puesta a punto, aunque apuntaría a volver en 2025; y Marcos Rojo debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Por eso, a la casi segura presencia de Lautaro di Lollo ante Newell´s, ahora la duda es qué otro juvenil formará parte de la zaga. Gary Medel no es tenido en cuenta y por eso el nombre que pica en punta es el de Mateo Mendia. La otra opción es Facundo Herrera, pibe de 18 años que aún no tuvo su debut en Primera División.

La probable formación de Boca

Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal o Mateo Mendia, Marcelo Saracchi; Kevin Zenón, Pol Fernández, Ignacio Miramón, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Edinson Cavani.