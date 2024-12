Escándalo por la posible vuelta de panelistas históricos de “Intrusos” en 2025

Tras la supuesta salida de Florencia de la V, la producción de “Intrusos” habría contactado a varios periodistas icónicos del programa, desatando controversia en el mundo del espectáculo.

Hoy 09:55

Intrusos (América) cumplirá 25 años en 2025 y la produción ya habría tomado una tajante decisión. En los últimos días se conoció que Florencia de la V no seguiría al frente del ciclo, y que desde esta semana será Marcela Tauro quien tome la conducción. Además, Tomás Dente filtró la lista de panelistas históricos que las autoridades del canal querrían para celebrar a lo grande.

“Lo quieren a Gómez Rinaldi, a Luis Piñeyro, a Connie Ansaldi y a Marcela Coronel. Quieren volver al formato tradicional del panel. También están barajando el nombre de Camilo García. A Viviana Canosa no la consideran porque va a decir un no rotundo, no quiere saber nada”, detalló al aire de El Impertinente (NET TV).

Por último, lanzó una bomba que dará que hablar entre los integrantes actuales del ciclo, que vio luz hace más de dos décadas de la mano de Jorge Rial. “Los actuales vuelan todos, menos Marcela Tauro”, cerró tajante. En las redes, varios de los nombres que mencionó Tomás Dente fueron duramente cuestionados. “Coronel y Connie atrasan”, fue una de las coincidencias entre los usuarios.