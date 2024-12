El lamento de Franco Colapinto tras una clasificación complicada en Abu Dhabi

El piloto argentino habló tras la floja performance en busca del mejor tiempo del último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1.

Hoy 15:37

Franco Colapinto cerró una clasificación para el olvido en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde un auto lejos de su potencial lo dejó en el puesto 19°. Los daños en el fondo plano de su monoplaza, provocados por un despiste en la FP2, condicionaron al piloto argentino, quien expresó su frustración tras quedar eliminado en la Q1.

"En la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos, pero perdí más de 10 puntos de carga aerodinámica, que es un montón. Obviamente no teníamos las partes para reemplazar y los daños fueron muy costosos. Es una lástima, porque estábamos en una buena posición para el fin de semana, pero el auto no quedó como esperábamos. No fue una gran qualy", reconoció el pilarense en diálogo con la prensa.

El problema técnico derivó en un monoplaza "emparchado" que perdió eficiencia en las curvas. Según explicó Colapinto, los daños obligaron a cubrir el fondo con una capa de fibra de carbono, lo que lo volvió más rígido y aumentó su altura en cinco milímetros de un lado. Esto afectó el flujo de aire y la carga aerodinámica. "En las rectas vamos rápido, pero en las curvas no podemos recuperar. Esos daños nos costaron más de lo que pensábamos. Es una pena, porque empezamos bien el fin de semana y de golpe nos caímos", agregó.

La situación evidencia las dificultades presupuestarias de Williams, que ha lidiado durante toda la temporada con reparaciones constantes. Los incidentes en Brasil, Las Vegas y Qatar dejaron huella en la estructura del equipo, y Abu Dhabi no fue la excepción. A pesar de las adversidades, Colapinto se mostró determinado a buscar avanzar en la carrera: "Veremos qué podemos hacer. Creo que tenemos una chance de mejorar".

El Gran Premio de Abu Dhabi será el último desafío del año para el argentino, quien buscará cerrar la temporada con una actuación destacada pese a las limitaciones de su auto.