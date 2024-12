Caso de abuso sexual en Boca: Florencia Marcó arremetió contra Riquelme en medio de la polémica por el Consejo de Fútbol

La jefa de prensa del plantel femenino disparó en las redes contra el presidente del Xeneize.

Hoy 15:50

Florencia Marcó, denunciante en la causa por abuso sexual contra el exentrenador Jorge Martínez, expresó su indignación hacia Juan Román Riquelme luego de que el presidente de Boca Juniors la notificara para reincorporarse a sus labores en el club. Marcó, quien fue jefa de prensa del plantel femenino, estaba de licencia desde que presentó la denuncia contra Martínez, condenado a un año de prisión en suspenso.

La molestia de Marcó se centra en las recientes declaraciones de Riquelme, realizadas tras el sorteo del Mundial de Clubes, donde defendió al Consejo de Fútbol, actualmente investigado por encubrimiento y falso testimonio en la causa contra Martínez. "Mientras el presidente del 'club más grande del mundo' se ríe, en este contexto, me exigen volver al lugar donde me dejaron sola cuando pedí ayuda, donde están los que fueron cómplices de todo y quienes me dieron la espalda en el peor momento", escribió en su cuenta de Twitter.

La polémica surge en un momento crítico para el Consejo, integrado por Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, quienes fueron citados a declaración indagatoria junto con Adriana Bravo, responsable del departamento de Género e Igualdad de Boca. La denuncia apunta a encubrimiento en el caso que involucró a Martínez, marcando un nuevo episodio en la complicada relación entre Marcó y la institución.

Riquelme, por su parte, se centró en destacar el trabajo del Consejo y la necesidad de reforzar al equipo de cara a 2024. "Para nosotros, somos el club más grande del mundo. Te da risa, del Consejo hablan todo el día, pero no paran de trabajar, hace cinco años que no tienen vacaciones", declaró, refiriéndose a las críticas por la falta de títulos este año y la incertidumbre sobre la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La situación pone nuevamente bajo la lupa la gestión de Boca Juniors en temas deportivos e institucionales, generando tensiones internas en un año donde los conflictos extradeportivos no han dejado de acumularse.