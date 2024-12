Murió a los 37 años un reconocido actor de las series españolas “Toy boy” y “Vis a vis”

José de la Torre padecía una enfermedad desde hace algunos meses, según informaron los medios europeos.

Hoy 16:57

El actor español José de la Torre, reconocido por interpretar a Iván en la serie Toy Boy y por haber participado en Vis a vis: el oasis, murió el jueves 5 de diciembre a los 37 años, lo que generó un gran impacto en los medios locales como internacionales. Había sido diagnosticado con una enfermedad hace varios meses, según informó la prensa europea.

De la Torre logró ganarse el afecto del público al interpretar distintos personajes en exitosas series. En Toy Boy (disponible en Netflix), encarnó a uno de los strippers que se ganaban la vida bailando para grupos de mujeres que asistían al espectáculo. En esa producción, que tuvo muy buena recepción en el público, compartió elenco con Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza, Carlo Costanzia Jr., entre otros.

Ayer, viernes 6 de diciembre, los restos del galán fueron despedidos en la localidad cordobesa de Montilla.

Además, de la Torre también había trabajado en Vis a vis: el oasis, Servir y proteger, Amar es para siempre y había sido parte de un videoclip de Nena Daconte hace más de 10 años.

En 2020, De la Torre consiguió su papel en Amar es para siempre, donde interpretó a Roque en 30 episodios. Además, trabajó como modelo para varias marcas de renombre, y su personaje de Iván en la producción de la plataforma roja le otorgó fama internacional.

Sobre su carrera como actor, declaró en una oportunidad: “Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”.