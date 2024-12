El tenso cruce entre Leonel Pernía y Andrés Jakos en el Turismo Nacional: “Sos un mala leche”

Tras una definición caliente en Trelew, el experimentado piloto fue a encarar al joven con fuertes acusaciones.

La última fecha del Campeonato de Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el circuito de Trelew, estuvo marcada por una definición polémica que dejó como campeón a Alfonso Domenech y un tenso enfrentamiento entre Leonel Pernía y Andrés Jakos. El tandilense acusó a su rival de perjudicarlo en una maniobra que terminó con sus chances de retener el título.

Durante la última vuelta de la serie, Pernía intentó superar a Jakos por el exterior de la pista en busca de la victoria que necesitaba para ser campeón. Sin embargo, un toque entre ambos provocó que los dos perdieran posiciones, permitiendo que Jonatan Castellano se quedara con el triunfo. Al finalizar la carrera, Pernía se bajó de su auto y enfrentó a Jakos, a quien calificó de "mala leche" en una discusión subida de tono que incluyó empujones y fuertes declaraciones.

La reacción de Pernía no quedó impune: los comisarios deportivos lo excluyeron de la competencia por "conducta inapropiada". El piloto no ocultó su indignación, criticó la actitud de Jakos y apuntó contra las autoridades de la categoría. "Siempre inclinan la cancha en mi contra. Lo único que hice fue decirle en la cara lo mala leche que es, pero no hubo agresión. Esto dejó de ser un deporte de hombres", expresó el campeón de 2022.

Jakos respondió a las acusaciones

Por su parte, Andrés Jakos minimizó el enfrentamiento y negó haber actuado con mala intención. "Cuando Pernía vea las cámaras, se va a dar cuenta de que no hubo mala leche. Ambos estábamos corriendo para ganar, era una pelea por el campeonato", señaló el piloto, quien aseguró que la maniobra fue parte de una competencia ajustada.

La polémica empañó una definición apasionante en la que Alfonso Domenech, al volante de un VW Virtus, se consagró campeón tras mantenerse ajeno a las controversias en pista. Ahora, el Turismo Nacional cierra un capítulo intenso, mientras la rivalidad entre Pernía y Jakos promete seguir dando que hablar en futuras competencias.