Crítica de "Here"

Robert Zemeckis ha vuelto a reunirse con el guionista Eric Roth y los intérpretes Tom Hanks y Robin Wright en busca de un nuevo "Forrest Gump".

La idea de la que parte 'Here (Aquí)', basada en el multipremiado cómic de Richard McGuire, es fascinante. Usando una única habitación como escenario, el autor supo plasmar en viñetas el embriagador embrujo que las personas causan en los lugares a lo largo de los años y, para plasmarlo en la gran pantalla, Robert Zemeckis ha vuelto a reunirse con el guionista Eric Roth, el compositor Alan Silvestri y los intérpretes Tom Hanks y Robin Wright en busca de un nuevo 'Forrest Gump' (1994). Decidido a replicar aquel repaso a la historia reciente de Estados Unidos desde un único y particular plano, el director de las imprescindibles 'Volver al futuro' (1985), '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (1988) y 'La muerte le sienta bien' (1992) se esfuerza en recordar que nada queda de aquel brillo indiscutible, abrazando definitivamente su pose de vigía del tiempo sin darse cuenta, o sí, de que es 'Polar Express (El Expreso Polar)' (2004) la que parece haberse puesto al mando.

Por el camino se ha perdido cualquier atisbo de sutileza, abrazando sin reparos el carácter más sentimental y manido del impostado punto de vista estadounidense, impidiendo así que el film explore el material original más allá de su mensaje más sensiblero mientras, a lo lejos, oímos los cantos de sirena de algo realmente interesante. Como un conjuro arrastrado por el viento, como el infinito eco de un mantra, el magnetismo de la ‘hauntología’ sigue ahí, pero sus encantos se esconden bajo una ñoña losa de anticuados artificios mientras nos mantiene atentos a lo que sea que ocurra en pantalla, no sea que por algún descuido, o por obra y gracia de Paul Bettany, en algún momento todo alcance el nivel que merece. Acompañados por la música que uno esperaría escuchar a la salida de Disney World es casi imposible no rendirse ante la evidencia, pero que no se diga que no se ha intentado.

Para entregados a las historias de siempre sin nuevos puntos de vista.

