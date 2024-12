Inauguraron la Oficina de Justicia de Paz No Letrada en La Banda

Del acto protocolar participaron diferentes autoridades como el presidente del Superior Tribunal de Justicia y la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Hoy 19:25

El objetivo de garantizar el acceso a Justicia a los ciudadanos tuvo hoy correlato con la inauguración de la Oficina de Justicia de Paz No Letrada en la ciudad de La Banda, en un acto protocolar que fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray y que contó con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Matilde O´Mill.

En un primer momento, la máxima autoridad del Poder Judicial y la comitiva de funcionarios recorrieron las instalaciones de los Juzgados en lo Civil y Comercial; el Centro de Mediación y el espacio físico de la nueva Oficina de Justicia de Paz No Letrada.

Posteriormente, se inició una conferencia en la que distintos oradores expusieron las metas que se procuran alcanzar con la nueva dependencia administrativa y con la implementación de la mediación comunitaria.

En la apertura, el Dr. López Alzogaray manifestó: “Agradezco a la señora ministra de Justicia, Dra. O´Mill, que nos acompaña, recientemente fueron habilitadas las Oficinas de Mediación y de Justicia de Paz No Letrada en los Centros Judiciales de Añatuya, Monte Quemado y Termas de Río Hondo.

En cuanto a la misión del Centro de Coordinación bandeño, el magistrado sostuvo que “la idea es que los jueces de Paz trabajen en coordinación, que cuenten con un espacio en los Centros Judiciales más cercanos, para acercar los problemas comunitarios e intermediar con los Centros de Mediación. Es a los fines de acercar los conflictos y que estos organismos, ya consolidados como tales, trabajen en su resolución”. De inmediato, dijo que “esperamos que todos los jueces de Paz de la zona puedan tener una base para trabajar operativamente y que podamos llegar hacia los parajes donde hay problemas, y abordar la gestión del conflicto en miras de alcanzar la paz social”.

A continuación, el vocal supervisor del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC), Dr. Pedro Basbús, señaló que “ahora se incorpora la mediación comunitaria y a partir del 1º de febrero del año que viene, se va incorporar la mediación patrimonial en La Banda. Sin el apoyo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, esto sería imposible para nosotros, porque necesitamos recursos y capacitaciones permanentes”.

Por su parte, la Dra. Sara Agüero, coordinadora del CeMARC, recordó que “desde el año 2012 comenzó a funcionar la mediación en asuntos de familia y la mediación comunitaria, pero que se limitaba a las zonas urbanas. La novedad es que ahora se lanza la mediación comunitaria a través de los jueces de Paz no letrados, que se encuentran en distintas localidades. Es muy importante para la gente acudir, en su propio lugar de residencia”.

A su turno, la Dra. Claudia Buffa, en su carácter de titular de mediación comunitaria y familiar del CeMARC, apuntó que “es el servicio social que se ofrece través de los Centros de Mediación Comunitaria es una forma de acercar la justicia para que aquellas personas que por distintos motivos o costos no pueden acceder al ámbito de los Tribunales, puedan hacerlo”.

En tanto, la Dra. Gabriela Álvarez, coordinadora de Justicia de Paz No Letrada, refirió que “esta iniciativa surge de la política que lleva adelante el STJ para fortalecer la Justicia de Paz No Letrada en nuestra provincia.

“El principio fundamental, afirmó, es que el conflicto pueda ser abordado a través del diálogo y desde un enfoque multidisciplinario. También hay casos que no van a ser necesariamente mediables, pero lo que buscamos es dar una respuesta o una derivación concreta, que no es más que ponernos en diálogo con otro organismo judicial buscando alcanzar una resolución que tienda a no profundizar el conflicto y evitar la escalada de violencia. Es un desafío para los operadores judiciales, porque cada comunidad tiene sus características culturales y sus particularidades”.

Por último, la Dra. O´Mill expresó: “Mi agradecimiento al presidente del Superior Tribunal por liderar y conducir este proceso. Como operadores del sistema necesitamos desaprehender y volver a aprehender. Necesitamos mirar desde otro lugar los conflictos. Tenemos que hacer un replanteo, acerca de cómo le devolvemos a la sociedad lo que la sociedad nos demanda, espera y aspira”.

Cabe consignar que al acto, que se realizó en el SUM del Centro Judicial bandeño, asistieron las juezas de Control y Garantías y Familia de dicha jurisdicción, Dras. Roxana Menini y Natalia Taboada, respectivamente; los titulares de los Juzgados en lo Civil y Comercial, Dres. Pedro Juri y Roxana Vera, la Defensora Maria Elmina Santucho, entre otros.

También participaron los jueces de Paz de No Letrados de diferentes poblaciones de los departamentos Banda, Robles y Pellegrini: Daniela Fiad (Forres), Verónica Robles (Clodomira); Ramón Cuellar (Colonia Simbolar) y Orlando Jiménez (Las Delicias).